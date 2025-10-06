Mijdrecht/Weesp – Zondag 28 september is een datum die Dyani van Kooten niet snel zal vergeten. De talentvolle vechter van Hanuman Gym uit Mijdrecht pakte in Weesp de Nederlandse titel -77 kg tijdens het gala van Luminary Dreams.

In een vijf ronden durend titelgevecht tegen Jair Hoogwoud van Cedric Sports liet Dyani zien dat hij klaar is voor het grote podium. Luminary Dreams is een serie vechtsportevenementen in Nederland, waarbij MMA en kickboksen centraal staan. Het concept combineert strijd, persoonlijke groei en beleving. Elk event biedt een podium voor amateurvechters om hun vaardigheden te tonen en te groeien richting een professionele carrière.

Gejuich

Van Kooten begon sterk en zette zijn tegenstander voortdurend onder druk. Hoogwoud vocht dapper terug, maar moest in de meeste ronden toezien hoe de Mijdrechtenaar het tempo bepaalde. Alleen in de vierde ronde wist Hoogwoud even de overhand te nemen, maar dat bleek onvoldoende. Na vijf harde rondes wees de jury Van Kooten overtuigend aan als winnaar en dus de nieuwe Nederlands kampioen.

De sporthal in Weesp barstte na het jurybesluit uit in gejuich. Familie, vrienden en teamgenoten van Hanuman Gym sprongen op van de banken en omhelsden hun nieuwe kampioen. Voor trainer en begeleiders was het een bekroning op maandenlange voorbereiding.

Het succes voor Hanuman Gym bleef daar niet bij. Ook Ivan Mauloud stapte in Weesp de ring in, voor een partij over drie rondes tegen Lufti Unal van Dojo Bussum. Het duel kende vuurwerk van beide kanten: zowel Mauloud als Unal kregen een knock-down te verduren, wat het publiek op de banken kreeg.

Ondanks de zware momenten wist Mauloud zich sterk terug te knokken en de partij naar zich toe te trekken. Na drie rondes wees de jury unaniem de Mijdrechtenaar als winnaar aan. Daarmee werd de avond voor Hanuman Gym nóg feestelijker.

Mijdrechtenaar Dyani van Kooten Nederlands kampioen bij Luminary Dreams. Foto: aangeleverd.