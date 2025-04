Michiel Mouris uit Baambrugge wint Parijs-Roubaix

Baambrugge – Mathieu van der Poel won zondag 13 april bij de profs de prestigieuze wielerklassieker Parijs-Roubaix. In de ochtenduren was het Michiel Mouris uit ons eigen Baambrugge die als eerste over de streep kwam bij de junioren in het Vélodrome van Roubaix. Het werd een dubbel Nederlandse feestje in Frankrijk.

In de wielsporen van Mathieu Van der Poel

Michiel Mouris werd op 15-jarige leeftijd al eens genoemd als de opvolger van Mathieu van der Poel. Net als Mathieu kan hij ook goed veldrijden en heeft de Nederlandse titel tijdrijden ook al op zijn naam geschreven. Het inmiddels 18-jarige toptalent uit Baambrugge maakte afgelopen weekend nog eens duidelijk dat dit geen onzin is en hij daadwerkelijk in de wielsporen van Mathieu rijdt. In de lente klassieker Parijs-Roubaix reed hij als winnaar over de streep bij de junioren. Hij was vanzelfsprekend erg blij met de overwinning, maar gaf al snel heel professioneel uitleg hoe hij deze wedstrijd had gereden en de overwinning had behaald. “In het begin van de koers ging het er er nogal chaotisch aan toe. Ik wist dat ik op de beruchte en gevreesde kasseien van Parijs-Roubaix voorin moest zitten en dat lukte.”

Aan het eind van de koers reed hij nog met zeven man aan kop. Ruim twee kilometer voor de finish zag hij kans om weg te rijden uit de kopgroep en wist hij zijn concurrenten te verrassen. Mouris draaide vervolgens met een mooie voorsprong de wielerbaan op en de renner van Team GRENKE-Auto Eder. Hij soleerde op de wielerbaan naar een zeer prestigieuze overwinning bij de junioren.

Een wieler gemeente

Natuurlijk kunnen we als De Ronde Venen trots zijn op Mouris. We kunnen zo langzamerhand wel zeggen dat we een gemeente zijn met veel wielertalent. Dylan Groenewegen uit Abcoude is ook een gevestigde naam in de wielerwereld. En wat te denken van Lorena Wiebes uit Mijdrecht, die al op honderd UCI-zeges op de weg bij de eliterensters op haar naam heeft staan. Met Michel Mouris kunnen we wederom voor de toekomst wel wat overwinningen verwachten. En van zijn oudere broer Wessel kunnen we vast ook nog wel het één en ander van horen. Hij tekende 1 januari een profcontract voor drie jaar bij de Franse formatie Unibet Tietema Rockets.

Foto: aangeleverd