Michiel Mouris uit Baambrugge wereldkampioen

Baambrugge/Rwanda – De 18-jarige wielrenner Michiel Mouris uit Baambrugge is dinsdag 23 september in Rwanda wereldkampioen tijdrijden geworden bij de junioren. In dit mooie kleine dorpje in onze gemeente was men dan ook erg trots op hun dorpsgenoot en werd er in huize Mouris een feestje gevierd en het glas geheven op de nieuwe wereldkampioen uit Baambrugge.

Een ware uitputtingsslag

Omdat het niet eenvoudig was om in contact te krijgen met Michiel zelf namen wij contact op met het thuisfront. Vader en moeder Mouris hebben de wedstrijd thuis in Baambrugge gekeken met familie en vrienden. Vader Ben Mouris vertelde, dat het geen eenvoudig parcours was. “Het waren 22,6 zware kilometers in de Rwandese hoofdstad Kigali. De hoogte, hitte en steile passages maakten deze tijdrit tot een ware uitputtingsslag.”

Spannend

De Amerikaan Ashlin Barry en de Belg Seff Van Kerckhove reden in het eerste gedeelte van het parcours eerder de snelste tijden en aanschouwde de supportersschare in Baambrugge de wedstrijd op het puntje van de stoel. In het tweede gedeelte sloeg Michiel met een indrukwekkende versnelling genadeloos toe en zette hij met een eindtijd van 29 minuten en 21 seconden de snelste tijd neer. Tijdens de prijsuitreiking trok Michiel de regenboogtrui over zijn schouders en toonde met gepaste trots de gouden medaille. Op zo een 6.500 kilometer verder in Baambrugge was men minstens zo trots en barste een dorpsfeestje los.

Het hele dorp trots

Niet alleen de familie Mouris was trots maar heel Baambrugge leefde ontzettend mee en vader Ben werd dan ook bedolven onder de appjes met felicitaties. Michiel is voor vele een bekende in het dorp, want hij woont nog bij zijn ouders en is dus nog regelmatig in Baambrugge te bekennen. Maar hij is natuurlijk wel vaak op pad want als je op hoogte moet trainen zijn er in onze gemeente niet zo heel veel hoge punten te vinden om overheen te fietsen. Maar wat Michiel in Rwanda heeft gepresteerd, was zeker een absoluut hoogtepunt.

Grootste Nederlandse wielertalent

Waarschijnlijk blijft het hier niet bij en kunnen we in de toekomst nog veel meer feestjes in Baambrugge verwachten. Michiel behoort tot de absolute top van zijn generatie. Deze wereldtitel bij de junioren bevestigt zijn status als een van de grootste Nederlandse wielertalenten op dit moment.

Volgend jaar maakt hij de overstap naar de Red Bull Rookies. Dat is de beloftenploeg van Red Bull-BORA-Hansgrohe waar hij zich verder wil ontwikkelen in het tijdrijden, maar ook op de weg en in het klimwerk ziet hij kansen. Alles wijst erop dat dit pas het begin is van een veelbelovende carrière. We gaan onze wereldkampioen uit Baambrugge op de voet of beter gezegd op de fiets volgen!

Michiel toont trots de gouden medaille in zijn regenboogtrui. Foto: aangeleverd.