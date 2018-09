Michiel de Ruyter strijdt voor podiumplekken in finaleweekend

Uithoorn – Komend weekend kruisen alle kanopoloërs van Nederland de peddels voor de ontknoping van het NK. Een flinke operatie voor organiserende club Michiel de Ruyter én de Gemeente Uithoorn. Toen onlangs het nieuws kwam dat de geplande locatie in Helmond vanwege blauwalg niet te gebruiken was, werden alle zeilen bijgezet om het grote sportevenement naar de Amstel te halen.

En dat is gelukt. Dankzij versnelde communicatie tussen de gemeente met o.a. brandweer en politie, kon er op tijd een vergunning worden afgegeven. Intussen is bij MDR alles in werking gesteld om een strak toernooi neer te leggen. Want er zitten belangrijke wedstrijden aan te komen.

Competitie

De hoofd- en damesklasse zijn officieel al klaar met hun competitie, maar MDR 2 moet nog vechten voor hun plek in de hoogste divisie met een allesbepalende promotie-degradatie-wedstrijd op zondag. Intussen gaat MDR 3 hard z’n best doen om naar de tweede plek van de eerste klasse te klimmen, zodat ze diezelfde pot mogen spelen. Want wie trekt er dan aan het langste eind..?

Ook in de tweede klasse wordt het spannend. MDR 4 staat momenteel op een vierde plek, maar zou zichzelf zomaar naar het podium kunnen gaan vechten. Het veelbelovende jeugdteam van Michiel de Ruyter staat al derde in hun klasse, maar gaat alles op alles zetten om voor het zilver of goud te gaan. Voor MDR 5 zit dat er in de derde divisie niet meer in, maar dat maakt de strijdlust er niet minder op. Net als hun concurrenten uit Utrecht zijn ze erop gebrand om hun eerste punten te gaan pakken. Iedereen is van harte welkom om te komen kijken, aanstaande zaterdag en zondag bij Kano- en Roeivereniging Michiel de Ruyter, Amsteldijk-Zuid.