Met Walter Busse wandelend het groen in uw wijk ontdekken.

Uithoorn – Op dinsdagavond 10 mei gaat Walter Busse van Groengroep Uithoorn weer met u door een Uithoornse wijk wandelen. Dit keer gaat de wandeling door de Legmeer.

Walter vertelt over het groen in uw wijk. Dit kunnen bomen of struiken zijn maar ook gewoon het onkruid tussen de tegels op de straat. Vaak gaat hij ook in op het onderhoud van het groen in de wijk en de problemen die daar gepaard mee gaan. Er ontstaat dan een interactie tussen bewoners en het blijkt dat er vaak nog best veel over de wijk te leren valt. Er is veel meer te bleven als wat de meeste mensen denken of ervaren in hun eigen wijk.

Een keertje door uw eigen wijk heen slenteren met een andere bril op is best leuk en blijkt voor veel bewoners inspirerend om dit vooral vaker te gaan doen! Laat u dus verrassen door de natuur en de medebewoners van uw wijk.

We verzamelen op dinsdag 10 mei om 19:00u op de parkeerplaats bij de Vomar supermarkt. De wandeling duurt anderhalf tot twee uur, afhankelijk van uw enthousiasme. Aanmelden is niet nodig en meelopen is gratis.