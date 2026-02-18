Meld bijzondere vrijwilligers aan voor een lintje

Aalsmeer – De voorbereidingen voor de lintjesregen van 24 april zijn in volle gang, maar tegelijkertijd wordt er alweer vooruit gekeken naar volgend jaar. Het aanvragen van een Koninklijke onderscheiding kost namelijk tijd. Daarom roept de gemeente inwoners op om nu al na te denken over vrijwilligers die in 2027 een lintje verdienen en hen aan te melden. Aalsmeer en Kudelstaart kennen veel inwoners die zich jarenlang belangeloos inzetten voor sportverenigingen, kerken, scholen, zorg of gemeenschapsactiviteiten. Zij vragen meestal geen enkele vorm van erkenning, maar hun inzet is essentieel voor het functioneren van de samenleving. Juist voor deze mensen is een lintje bedoeld.

“Onschatbare waarde”

Burgemeester Oude Kotte benadrukt het belang van aanmeldingen: “Vrijwilligers dragen bij aan het welzijn van anderen, versterken de sociale cohesie en verrijken ons gemeenschapsleven. Hun inzet is van onschatbare waarde. Ik nodig u van harte uit na te denken over wie in uw omgeving een uitzonderlijke bijdrage heeft geleverd. Ik kijk ernaar uit om tijdens de Lintjesregen 2027 weer een mooi aantal inwoners te mogen onderscheiden.”

Voorwaarden en indienen

Een koninklijke onderscheiding wordt niet zomaar toegekend. Het is vereist dat de vrijwilliger zich minimaal 15 jaar belangeloos heeft ingezet voor de samenleving. Daarnaast moet deze persoon worden voorgedragen door anderen met een geldige reden. De onderscheiding kan alleen worden aangevraagd in de gemeente waar degene voor wie u een lintje aanvraagt, woont. Bij de gemeente Aalsmeer kunnen dus alleen lintjes worden aangevraagd voor inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart. Iemand voordragen voor de algemene gelegenheid (lintjesregen) in 2027? Vul dan het formulier in op www.lintjes.nl. Of neem contact op met Amanda Labee, medewerker Kabinetszaken van de gemeente Aalsmeer via 0297-387512 of per mail: amanda.labee@aalsmeer.nl. De aanvraag moet voor 14 juni 2026 bij de gemeente binnen zijn. Meer informatie is te vinden op www.aalsmeer.nl/lintjes.

Foto: Gemeente Aalsmeer