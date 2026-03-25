Meezingochtend met Wim Holla en De Lentemeisjes

Mijdrecht – Het voorjaar wordt muzikaal ingeluid in Het Veenweidebad aan de Ontspanningsweg 1 in Mijdrecht, waar Wim Holla en De Lentemeisjes op donderdag 2 april een vrolijke meezingochtend verzorgen. Bezoekers kunnen rekenen op een luchtig programma vol herkenbare liedjes en een feestelijke sfeer. Ter gelegenheid van Pasen brengt ook de Paashaas een verrassingsbezoek. Na afloop delen De Lentemeisjes bovendien een kleine lenteverrassing uit. De bijeenkomst vindt plaats van 10.00 tot 12.00 uur; de zaal opent om 09.30 uur. Entree bedraagt 4 euro per persoon.
