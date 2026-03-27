Meeste fracties tevreden over verkiezingsuitslag

Door Jacqueline Kristelijn

Aalsmeer – Ter afsluiting van de gemeenteraadsverkiezingen werd donderdag 26 maart in een duidingsdebat teruggekeken op het verloop voor, tijdens en na 18 maart. Niet in de raadzaal, maar in de vernieuwde raadskelder, omgedoopt tot molenzaal met in de vloer een silhouet van de molen (vroeger stond deze op de locatie waar nu het raadhuis staat) vond de bijeenkomst plaats. Het was geen ‘zakelijke’ vergadering, maar een showachtig debat onder leiding van Jerry Helmers met opnames (voor de thuis geïnteresseerden) en een regisseur die aftelde voor aanvang en dirigeerde wanneer er geklapt moest worden.

Matige interesse voor politiek

In het eerste deel werd met burgemeester Gido Oude Kotte gepraat over de verkiezingen. Op de verkiezingsdag zelf kijkt de eerste burger met een tevreden gevoel terug. “Vrolijke sfeer en veel goede gesprekken gevoerd.” Over de opkomst was hij kritischer. De opkomst van 54% is weliswaar hoger dan vier jaar geleden en iets hoger dan het landelijke gemiddelde, maar geeft wel aan dat de interesse voor lokale politiek maar matig is, slechts de helft van de inwoners heeft gestemd. “Maar”, zo zei Oude Kotte, “degenen die hebben gestemd doen dit met toewijding en voelen zich betrokken.” Ondanks dat door menigeen de verkiezingsdebatten al lauwtjes werden ervaren, veel eengezinsheid bij de fracties, gaat Aalsmeer volgens Oude Kotte vier spannende en constructieve jaren tegemoet. “Het komt op nuances aan.”

Liberale leider of teamleider

Vervolgens werd met de fractievoorzitters de uitslag van de verkiezingen doorgenomen met uiteraard een heel tevreden Sven Spaargaren, lijsttrekker van de VVD en door Jelle Buisma van GroenLinks/PvdA (nu Pro) ‘nieuwe liberale leider’ genoemd. Spaargaren zelf vond dit een beetje overdreven: “Gewoon teamleider.” Bart Kabout (CDA) vertelde de uitslag als een beetje teleurstellend ervaren te hebben, maar inmiddels kijkt hij positief naar de komende jaren met in de gemeenteraad voor ‘zijn’ fractie twee jonge mensen. Sybrand de Vries (D66) gaf aan goed met de twee behaalde zetels te kunnen leven, Jelle Buisma en Dick Kuin (Absoluut Aalsmeer) waren eveneens positief gestemd en Judith Keessen (FlorAalsmeer) zei heel blij en trots te zijn op de drie behaalde zetels. “Wij zien ons samen met de VVD als grote winnaar.”

Verkennen en formeren

Nu gaan de fracties beginnen aan het ‘echte werk’, verkennen en formeren. Als eerste wordt een verkenner aangesteld die in gesprek gaat met alle partijen over de plannen voor de komende vier en wat de beste combinatie is voor het samenstellen van de coalitie. Het nieuws wie de verkenner gaat worden, werd door Sven Spaargaren bekend gemaakt: Dirk van der Zwaag. “Hij kent politiek Aalsmeer goed (is fractielid van de VVD geweest), is professioneel en deskundig.” De fracties gaven aan uit te kijken naar deze gesprekken.

Tips voor nieuwe raadsleden

Het debat werd beëindigd met een rondje tips van de fractievoorzitters voor de liefst elf nieuwe raadsleden (in totaal telt de gemeenteraad 23 leden, dus veel nieuwelingen). De tips varieerden van ‘ga vol enthousiasme aan de slag’ en ‘goed luisteren’ tot ‘stomme vragen zijn er niet’ en ‘ga vooral genieten’. Het laatste woord was tot slot aan debat-leider Jerry Helmers: “Blijf met elkaar in gesprek en onthou, je kunt pas verbinden als je verschillen kunt overwinnen.”

Foto’s: www.kicksfotos.nl

Van links naar rechts: Sven Spaargaren (VVD), Judith Keessen (FlorAalsmeer) en Dick Kuin (Absoluut Aalsmeer).

Van links naar rechts: Bart Kabout (CDA), Jelle Buisma (Groen Links/PvdA, nu Pro) en Sijbrand de Vries (D66).