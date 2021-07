Meerlanden werkt vanuit keet aan duurzame buurt

Aalsmeer – Waarschijnlijk is het sommige inwoners van gemeente Aalsmeer al opgevallen. Een witte keet in de wijk voor een paar dagen. Op verschillende locaties. Waarom staan ze er? Waar komen ze vandaan? En wat gebeurt er in en omheen?

Het gaat om een drietal mobiele keten, van waaruit medewerkers van Meerlanden de buurten en wijken van de gemeente onderhouden. Voorheen reden de medewerkers meerdere malen per dag heen en weer tussen hun basis in Rijsenhout en de werklocaties in de gemeente. Nu kunnen ze in de keten schaften, naar het toilet en hebben ze ruimte voor overleg met aannemers en de gemeente. En daarmee ook meer tijd voor vragen van inwoners.

Milieuwinst

Meerlanden heeft hiervoor gekozen om het aantal rijbewegingen van de medewerkers overdag van en naar de wijken te verminderen en daarmee milieuwinst te behalen. Ook biedt het inwoners meer gelegenheid om vragen te kunnen stellen aan de medewerkers, die nu langer in de buurt aanwezig zijn. Vanuit het specialistische groen- en straatonderhoud is een handige tip of wijze wetenswaardigheid over bijvoorbeeld snoeien van bomen en struiken immers snel gegeven.

On tour

De nu nog witte keten, getooid met herkenbaar Meerlanden logo geven zichtbaar aan dat Meerlanden op dat moment in de buurt aan het werk is. Ze staan nooit langer dan drie dagen op één plek of parkeerplaats. Ze gaan met de medewerkers mee on tour door de wijken. Inwoners kunnen ze zo een keer of zeven per jaar tegenkomen in de buurt. Ook in de winter. De keten zijn namelijk geïsoleerd, voorzien van kachel en van LED verlichting. In de zomers zijn ze daardoor ook koeler. Na hun diensttijd van zo’n vijftien jaar zijn de keten bovendien 100% recyclebaar.

Foto: Medewerkers van Meerlanden bij de werkkeet. Van links naar rechts: Chris Hesse, Michel Tesselaar en Rinky Feenstra.