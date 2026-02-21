Meerlanden gaat stevig investeren in duurzame bedrijfsvoering

Rijsenhout – Na een traject van bijna zeven jaar is de revisievergunning voor het terrein van Meerlanden definitief geworden. Met deze vergunning gaat Meerlanden de volgende fase in van de modernisering van het terrein aan de Aarbergerweg in Rijsenhout. Voor omwonenden, gemeenten, inwoners en bedrijven uit de regio betekent dit, dat er de komende jaren stevig wordt geïnvesteerd in leefbaarheid, veiligheid en duurzame bedrijfsvoering. De vergunning vormt de basis voor het verder toekomstbestendig maken van het grootste en duurzaamste bedrijfsterrein van Meerlanden in de regio. Dat doet Meerlanden via het programma Pro_Meter. Programmadirecteur Gert‑Jan Klaasse Bos licht toe: “Met deze stap kunnen wij het terrein zo inrichten dat we geuroverlast, geluid en stof nog meer kunnen beperken door steeds meer activiteiten overdekt uit te voeren. Door daarnaast logistieke stromen van particulieren en bedrijfswagens te scheiden en steeds meer stillere en schonere voertuigen in te zetten blijven we ook de veiligheid verbeteren. Zo ontstaat de benodigde ruimte voor onze ambities om nog meer in te zetten op een schone, groene en circulaire regio.”

Toekomstbestendige groei

Vernieuwing van het terrein in Rijsenhout is nodig, omdat de huidige locatie al sinds 1960 intensief in gebruik is. Daarnaast zijn de inwonersaantallen, het afvalaanbod en het aantal te scheiden afvalstromen de afgelopen decennia fors gegroeid. Bovendien heeft Meerlanden ook haar activiteiten flink uitgebreid met onder andere gladheidbestrijding en beheer van de buitenruimte. Met Pro_Meter maakt Meerlanden het terrein klaar voor de toekomst: slimmer, veiliger en met moderne en overdekte faciliteiten voor hoogwaardige afvalscheiding en meer hergebruik van spullen.

Angeline Kierkels, algemeen directeur Meerlanden, zegt: “We zijn erg blij dat we dit traject zorgvuldig hebben kunnen afronden in samenwerking met omgevingsdienst, gemeente Haarlemmermeer en onderzoeksbureaus. En ik ben er vooral ook trots op dat onze buren nauw hebben geparticipeerd in dit traject en dat ook zij zich in onze plannen en ambities kunnen vinden.”

Doorontwikkeling terrein

Met de definitieve vergunning kan Meerlanden nu stap voor stap aan de slag met de doorontwikkeling van het terrein. De komende jaren worden onder andere extra overkappingen gebouwd voor het composteringsproces, logistieke routes verder verbeterd met behulp van een extra weegbrug en wordt de milieustraat vernieuwd. Daarnaast kan Meerlanden nu nog meer groengas, duurzame warmte voor kassen en compost uit GFTe halen in haar Groene Energiefabriek. Het bedrijf investeerde eerder al in de bouw van een nieuwe Grondstoffenhal voor de overslag van afval- en grondstofstromen.

Daarnaast is de energie-infrastructuur aangepast om te kunnen verduurzamen. Zo kan Meerlanden nu op een splinternieuw aangelegd laadplein de eerste reeks vrachtwagens elektrisch laden met zelf opgewekte zonne-energie. Bovendien werd het terrein, in samenwerking met een landschapsarchitect, volledig groen ingericht met aandacht voor de omgeving. Die aanpak werpt zijn vruchten af: inmiddels behoort een ijsvogelpaar tot de vaste fauna aan de Aarbergerweg. Vanuit Rijsenhout blijft Meerlanden zich zo inzetten voor een circulaire en biodiverse regio, in samenwerking met inwoners, bedrijven en partners.

Foto: De nieuwe grondstoffenhal van Meerlanden (foto aangeleverd).