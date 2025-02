Meer woningen naar jongeren en starters

Uithoorn – Het nieuwe woonruimteverdelingssysteem, gestart op 16 januari 2023, blijkt effectief te zijn. Uit de jaarrapportage Woonruimteverdeling in de regio Amsterdam 2023 blijkt dat woningzoekenden nu meer invloed hebben op hun kans om een woning te vinden. Ze kunnen zoekpunten verzamelen door actief te zoeken en situatiepunten en startpunten aanvragen als ze daarvoor in aanmerking komen. Hierdoor kunnen ze hun positie op de ranglijst verbeteren.

Ook voor inwoners Uithoorn

Woningen die via WoningNet en Woonmatch in de woningmarktregio worden aangeboden, worden nu toegewezen op basis van het aantal punten dat een woningzoekende heeft opgebouwd. Eerder werd alleen gekeken naar de inschrijfduur. Het nieuwe systeem geldt voor de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Amsterdam, Diemen, Edam-Volendam, Haarlemmermeer, Landsmeer, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Uithoorn, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

Wethouder Ferry Hoekstra: “Het nieuwe woonruimteverdelingssysteem heeft in het eerste jaar na invoering geleid tot een sterke stijging van het aantal actieve woningzoekenden en een daling van het aantal weigeringen. In tegenstelling tot de daling van het aantal verhuringen in de regio, is het aantal verhuringen in Uithoorn juist gestegen. In 2023 zijn er meer woningen toegewezen aan woningzoekenden uit Uithoorn, namelijk 141 woningen ten opzichte van 131 woningen in 2022. Dit toont aan dat het nieuwe systeem zijn vruchten afwerpt en meer woningzoekenden aan een woning geholpen zijn.”

De stijging van het aantal actief woningzoekenden werd verwacht, omdat actief zoeken in het nieuwe systeem wordt beloond met zoekpunten. Dit resulteert in langere kandidatenlijsten per woning en een lagere positie op de ranglijst voor veel woningzoekenden. Naar verwachting zal de positie van woningzoekenden die actief blijven zoeken en punten opbouwen de komende jaren verbeteren. Starters, die geen zelfstandige huurwoning achterlaten, hebben met het nieuwe puntensysteem een grotere kans op een sociale huurwoning. In 2022 werd 46% van de woningen toegewezen aan starters uit de regio groot Amsterdam. In 2023 is dit percentage gestegen naar 49%.

Foto: Gemeente Uithoorn.

