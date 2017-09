Niet meer twijfelen bij afval scheiden

Regio – Er wordt steeds meer afval in Nederland gescheiden. Dat is goed nieuws. Alleen is er door het recyclen van zoveel verschillende afvalstromen wel eens twijfel in welke bak welk afval thuishoort. Bijvoorbeeld blik, mag dat bij plastic of niet? Om deze twijfel weg te nemen introduceert Meerlanden in samenwerking met gemeenten de Afvalzoeker. Een handige app waarmee inwoners precies weten in welke bak ze hun blik, spaarlampen, chipszakken en andere twijfelgevallen mogen gooien in hun gemeente.

Wat kun je met de app

Naast afval zoeken in je eigen gemeente, vind je in de app (afvalzoeker.nl) ook complete overzichten per afvalsoort: GFT, plastic, papier, textiel, glas, grofvuil, elektrische apparaten en restafval. In deze lijsten kun je zien wat er allemaal in jouw gemeente bij het plastic of papier mag.

Welk moois wordt er van afval gemaakt?

Wat gebeurt er met alle ingezamelde GFT, plastic verpakkingen en ander afval? In de Afvalzoeker zie je direct tot welke grondstoffen en producten het afval wordt gerecycled.

Nederland in 2050 circulair

Het kabinet wil dat in 2050 al het afval in Nederland wordt hergebruikt. Het is daarom goed nieuws dat er per huishouden steeds minder restafval overblijft. Want hoe beter afval wordt gescheiden en hoe ‘schoner’ het ingezamelde materiaal, hoe meer grondstof en producten ervan gemaakt kunnen worden. De Afvalzoeker helpt hierbij.

Altijd up-to-date