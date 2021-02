Meepraten over aardgasvrij Aalsmeer

Aalsmeer – Alle gemeenten in Nederland moeten in 2050 aardgasvrij zijn. Dat is afgesproken in het nationale Klimaatakkoord. Aalsmeer wil in 2040 al een aardgasvrije gemeente zijn en ontwikkelt daarvoor een plan; de Warmtevisie Aalsmeer. Inwoners van Aalsmeer en Kudelstaart krijgen de mogelijkheid om hierover mee te praten.

In de Warmtevisie gaat de gemeente in grote lijnen de verschillende mogelijkheden beschrijven om woningen per buurt op een aardgasvrije manier te verwarmen Onderdeel van de ontwikkeling van de warmtevisie is dat de gemeente met inwoners en ondernemers in gesprek gaat. Daarom is de gemeente onlangs een klankbordgroep van bewoners en ondernemers in Aalsmeer gestart. Daarnaast staat vanaf 8 februari een enquête online om de zorgen en wensen van Aalsmeerders te leren kennen.

Uw mening telt

De gemeente nodigt alle inwoners uit om via een enquête hun mening te geven over een aardgasvrij Aalsmeer. Dit gebeurt onder andere met displays op straat en via social media. Eind april organiseert de gemeente drie dorpsgesprekken over de warmtevisie. Ook daar kunnen alle inwoners hun vragen, zorgen en ideeën kwijt.

Wethouder Duurzaamheid Wilma Alink: “Het is belangrijk dat inwoners hun mening over de Warmtevisie in een vroeg stadium kunnen geven. Want uiteindelijk betekent een aardgasvrije gemeente nogal wat voor iedereen in Aalsmeer en Kudelstaart. Door in gesprek te gaan met bewoners kunnen we met een plan komen waarin ook aandacht is voor de vragen, zorgen en ideeën van onze inwoners.”

Enquête

De enquête staat vanaf vandaag tot 28 februari online op: participatie.aalsmeer.nl/projects/warmtevisie. Wilt u liever een papieren versie van de enquête invullen? Bel met de gemeente Aalsmeer (0297-387575) en dan krijgt u per post een exemplaar toegestuurd. Inleveren van de papieren versie kan uiterlijk tot 24 februari, door deze toe te sturen: Postbus 253, 1430 AG Aalsmeer, t.a.v.: A. van der Poel of langs te brengen in het Raadhuis op het Raadshuisplein 1.

Inspraak en vaststelling

In juni wordt de concept Warmtevisie formeel ter inzage gelegd. Inwoners krijgen dan nogmaals de mogelijkheid suggesties en bezwaren in te dienen. Op deze inspraak volgt een formele reactie van het college van burgemeesters en wethouders en wordt het concept waar nodig aangepast. Volgens planning wordt de aangepaste Warmtevisie in september aangeboden aan de gemeenteraad voor besluitvorming.