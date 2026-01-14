Meentkoor organiseert Sing-In in De Meent

Amstelland – Zing je graag of lijkt het je gewoon fijn om samen met anderen muziek te maken? Dan ben je van harte welkom bij de Sing-In van het meerstemmige Meentkoor in Amstelveen op vrijdag 30 januari. Een dag vol zang, ontmoeting en plezier, gewoon gezellig samen zingen. Er zijn aparte repetities voor sopranen, alten en baritons, professionele muzikale begeleiding en natuurlijk is er tijd om elkaar te ontmoeten met een gezamenlijke lunch. Koorervaring is niet nodig. Iedereen kan meedoen, op zijn of haar eigen manier. Of je nu veel zingt of het eens wilt uitproberen: je bent welkom, al is het maar voor één dag.

De muzikale begeleiding is in handen van een enthousiast team: repetitoren Geertje Vrolijk en Yvon Meijerink, pianiste Els Verlaan en dirigent Elly Meekel. Zij zorgen samen voor een ontspannen, inspirerende en muzikale dag, van 10.30 tot 15.30 uur, in Buurthuis De Meent aan Orion 3 in Amstelveen.

Deelname kost, inclusief lunch, 5 euro per persoon. Aanmelden en informatie de balie van Buurthuis De Meent, per mail: acko@xs4all.nl of bel: 06-51568116.

Foto: Sing-In met meerstemmige Meentkoor (aangeleverd).