Doe mee aan actiedag Let’s Make Memories

Aalsmeer – Met een krachtstokjesactie, een plantjesmarkt en Dance for Kids zijn kinderen tijdens de regionale actiedag Let’s Make Memories! goed vertegenwoordigd. Op zaterdag 24 maart wordt met verschillende acties in de gemeenten Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn, Amstelveen en Ouder-Amstel geld opgehaald voor Stichting Living Memories. Dit goede doel maakt audio- en videoportretten van terminaal zieke kinderen. Als blijvende herinnering voor hun nabestaanden.

Danslessen

Tijdens de actiedag op de eerste zaterdag van de lente zijn kinderen in de leeftijd van 2 tot 12 jaar welkom voor leuke danslessen in de Studio’s Aalsmeer. Onder de noemer Dance for Kids leren de Aalsmeerse zussen Desiree en Lianne van Schaik kinderen bewegen op muziek, aangepast aan de leeftijd van het kind. De duur van de lessen varieert van twintig minuten tot drie kwartier. Tijden en indelingen van leeftijdsgroepen zijn te vinden op www.letsmakememories.nu. Deelname kost 3,50 euro. Aanmelden kan door een mailtje te sturen naar deesje19.dvs@gmail.com.

Krachtstokjes

In aanloop naar de actiedag zijn er in de regio verschillende activiteiten voor en door kinderen. Op zaterdag 17 maart van 15.00 tot 17.00 uur zijn kinderen welkom in de Bloeiend Coachingspraktijk van Hilde Kroese aan de Uiterweg 61 voor de krachtstokjesactie. Aan de hand van een stokje uit de natuur mogen kinderen hun eigen krachtstokje maken. De stokjes worden versierd met verschillende knutselmaterialen. Voor ieder kind dat deelneemt aan de actie, doneert Hilde vijf euro aan Stichting Living Memories. Opgeven kan via info@bloeiendcoachingspraktijk.nl.

Plantjesmarkt

Op woensdag 21 maart zetten de leerlingen van groep 5 en 6 van basisschool Juliana van Stolberg in Hoofddorp zich in voor Stichting Living Memories. Zij organiseren van 12.00 tot 13.00 uur een plantjesmarkt op het schoolplein van hun school aan de Van Den Berghlaan 72-74. Iedereen is van harte welkom om plantjes bij de kinderen te kopen.

Spinningmarathon

Aalsmeer, Haarlemmermeer, Uithoorn, Ouder-Amstel en Amstelveen komen op zaterdag 24 maart in actie voor Stichting Living Memories. De lokale omroepen uit deze gemeenten bundelen de krachten in een 12-uur durende gezamenlijke uitzending vanuit de studio van Radio Aalsmeer. Tegelijkertijd wordt op dezelfde locatie in Downtown in de Studio’s Aalsmeer een spinningmarathon gehouden. Wil je meedoen en zo terminaal zieke kinderen en hun nabestaanden helpen? Meld dan jouw spinningteam aan, sponsor een spinningfiets of bedenk een eigen actie! Alles over de actiedag is te vinden op de website www.letsmakememories.nu.