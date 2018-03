Matig voetbalweekend FCA en RKDES

Aalsmeer – Na de aflastingen van vorige week door het ijzige weer, is er afgelopen weekend weer volop gevoetbald in Aalsmeer en Kudelstaart. FCA zaterdag wachtte in de eerste klasse op 10 maart een uitwedstrijd tegen RKAV uit en in Volendam. Lange tijd bleef er 0-0 staan op het scorebord, maar Volendam wist toch tot scoren te komen. Aalsmeer niet en verloor met 1-0. De dames doen het overigens wel heel goed in hun klassen. De meiden van FC Aalsmeer wisten te winnen van Devo’58 met liefst 5-0. De dames van RKDES uit Kudelstaart versloegen tegenstander VVC met nog meer overtuiging: 6-0.

Op zondag 11 maart speelde FCA thuis tegen SJZ. Het was prachtig weer voor een mooie ‘pot’ voetbal en er was redelijk veel publiek naar de Beethovenlaan gekomen. Zij kregen een mooie wedstrijd te zien met diverse kansen en doelpunten. De beide ploegen waren aan elkaar gewaagd. Een terechte eindstand van 2-2. RKDES Kudelstaart ging op bezoek bij de Nicolaas Boys in Langeraar. RKDES wist als eerste te scoren, maar de Nicolaas Boys bleef scherp om ook te scoren en dit lukte. Eindstand 1-1. Al met al een matig voetbalweekend. Volgend weekend nieuwe ronde, nieuwe kansen!

Foto: www.kicksfotos.nl. FC Aalsmeer zondag tegen SJZ.