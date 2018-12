‘Masha en de Beer’ in Schouwburg Amstelveen

Amstelland – Masha is een vrolijk, klein meisje en haar beste vriend is een grote bruine beer! Na hun populaire animatieserie op Netflix en NPO3 komen Masha en de Beer voor het eerst naar het theater met hun eigen familiemusical. Op woensdag 2 januari komen ze ook naar de Schouwburg in Amstelveen.

In ‘Masha en de Beer Live’ heeft Beer eindelijk zijn rust gevonden. Maar zijn ondeugende buurmeisje Masha kan geen seconde stilzitten. Ook nu komt ze samen met Beer en al haar andere bekende vriendjes weer terecht in een doldwaas avontuur.

Het prachtige poppenspel, de fleurige decors, de vrolijke meezingliedjes en het hartverwarmende verhaal maken van ‘Masha en de Beer Live’ een onvergetelijke theaterervaring voor de hele familie!

Na de voorstelling verlaten Masha en haar vriendjes zelfs even hun knusse huisjes in het bos om met de jeugdige bezoekers op de foto te gaan in de foyer van het theater. Het wordt ongetwijfeld beregezellig. Woensdag 2 januari om 14.00 uur bij Schouwburg Amstelveen op het Stadsplein 100. Kaarten reserveren kan via www.schouwburgamstelveen.nl of telefonisch via 020 5475175.