Marigold Piano Quartet speelt met vurige gloed

Uithoorn – Op de koude afgelopen weekendzondag zorgde het Marigold Piano Quartet voor weldadige muzikale warmte in De Schutse. SCAU (Stichting Culturele Activiteiten Uithoorn) had dit kwartet van vier jonge mensen met een passie voor kamermuziek uitgenodigd voor het maandelijkse zondagmiddagconcert. En wat een fantastische musici speelden op het podium van de wederom bijna volle zaal: Mengjie Han (piano), Ruña ’t Hart (viool), Connie Pharoah (altviool) en Kalle de Bie (cello).

De vier musici speelden drie pianokwartetten. Zij begonnen met het tweede pianokwartet KV 493 van Mozart, een pianoconcert in miniatuurformaat. Met briljant en parelend pianospel, meteen al mooi in balans met de warme en subtiele strijkersklanken. Vervolgens was er Spaans vuurwerk: het pianokwartet opus 67 van Turina. Na de pauze klonk tenslotte van Dvorak het warmbloedige, tweede pianokwartet Opus 87. Dvorak verwerkte daarin talrijke invloeden van Tsjechische volksmuziek.

Of de drie strijkers en hun collega achter de vleugel even individueel mochten gloriëren of in volle orkestrale samenklank: er werd prachtig gespeeld, vol vuur en in bewonderenswaardig samenspel. Alsof de musici elkaar muzikaal al heel lang kennen en volkomen begrijpen. Ze komen vast nog een keer terug bij de SCAU.

Op zondag 15 maart, 14.30 uur, is de Sectie Proza en Muziek van de SCAU weer aan de beurt in De Schutse, met schrijver Thomas Verbogt en zangeres Beatrice van der Poel in kleinkunstprogramma “Montere Weemoed, vliegt uit!”.

Op de foto: De vier musici speelden drie pianokwartetten. Foto: aangeleverd.