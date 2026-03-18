Marickenland: 150 hectare nieuwe natuur feestelijk geopend

Vinkeveen – In Marickenland bij Vinkeveen, hebben de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen, Staatsbosbeheer en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht van 150 hectare weideland moeras en bloemrijk grasland gemaakt. Ook is er een grote natuurspeelplaats aangelegd voor kinderen om te spelen in de natuur. Afgelopen 11 maart is het nieuwe natuurgebied met de natuurspeelplaats feestelijk geopend.

Natuurverbinding

Marickenland ligt in de polder Groot-Mijdrecht en vormt nu een belangrijke verbinding tussen omliggende natuurgebieden: de Vinkeveense en Nieuwkoopse plassen en Natura 2000-gebied Botshol. Het natuurgebied is een uitbreiding van het Natuurnetwerk Nederland (NNN) en biedt kwetsbare planten en dieren meer leefruimte. Deze 150 hectare natuur voltooit deelgebied 1 en is de eerste stap van in totaal 300 hectare nieuwe natuur.

Gedeputeerde Utrechts Programma Landelijk Gebied Has Bakker: “Deze natuurontwikkeling vroeg geduld en inzet van alle betrokkenen, maar het resultaat mag er zijn. Marickenland verbindt natuurgebieden en draagt zo bij aan sterkere natuur, meer biodiversiteit en recreatie. We dragen het beheer met vertrouwen over aan Staatsbosbeheer en hopen dat veel mensen gaan genieten van dit prachtige, toekomstbestendige natuurgebied.”

Zo werkt nieuwe natuur

De afgelopen jaren is in Marickenland gewerkt aan natuurontwikkeling. Zo zijn er onder andere vier moerasblokken aangelegd: stukken land die nat blijven door een verhoogd waterpeil. Om de biodiversiteit te versterken zijn lage kades aangelegd rondom de moerasblokken, waarmee het waterpeil geleidelijk verhoogd kan worden. Dit zorgt voor afwisseling tussen water, riet en natte graslanden en dat maakt de moerasblokken aantrekkelijk voor rietvogels als de grote karekiet. Ook andere dieren zoals de roerdomp en planten, zoals orchideeën en de grote ratelaar, voelen zich er thuis. En wellicht weet ook de otter deze nieuwe natuur snel te vinden.

Op andere plekken in het gebied is de voedselrijke toplaag van de bodem verwijderd. Dat klinkt vreemd, maar hierdoor neemt de variatie aan planten en insecten zoals bijen en vlinders juist toe: bloemen, kruiden en planten waar zij op af komen gedijen goed op ‘armere’ grond. Verder zijn nieuwe watergangen en vispassages aangelegd en sloten verbreed. Dit alles draagt bij aan een gezond en gevarieerd watersysteem.

Natuurspeelplaats Vikingsveen

Bezoekers kunnen dankzij wandelroutes en een natuurspeelplaats volop genieten van dit veelzijdige gebied. Natuurspeelplaats Vikingsveen ligt aan de rand van het natuurgebied, achter het Veenlanden College in Vinkeveen. Kinderen kunnen er spelen tussen bijzondere houtsculpturen van dieren en de natuur van dichtbij beleven. Bij het ontwerp van de natuurspeelplaats is door kinderen uit de omgeving meegedacht. Tussen het riet, lisdoddes en andere moerasplanten liggen verschillende struinpaden en routes die uitnodigen tot ontdekken. Vikingsveen biedt volop uitdaging en urenlang speelplezier voor kinderen én ouders.

Het eerste deelproject van 150 hectare is gerealiseerd dankzij een nauwe samenwerking tussen de provincie Utrecht, gemeente De Ronde Venen, Staatsbosbeheer en Waterschap Amstel, Gooi en Vecht. Staatsbosbeheer gaat het gebied beheren. De natuurspeelplaats wordt beheerd en onderhouden door gemeente De Ronde Venen.

Op de foto (boven): Arjan van Rijn (Lid dagelijks bestuur Waterschap Amstel Gooi en Vecht), Jelka Both (Hoofd Staatsbosbeheer Utrecht), Yanaika Valentijn (Kinderburgemeester Gemeente De Ronde Venen), Lars Kompier (Kinderburgemeester Gemeente De Ronde Venen), Cees van Uden (Wethouder Gemeente De Ronde Venen) en Has Bakker (Gedeputeerde Utrechts Programma Landelijk Gebied, provincie Utrecht). Foto: Jeannette Schols.

Bezoekers kunnen dankzij wandelroutes volop genieten van dit veelzijdige gebied. Foto: Wilco de Vries.

Kinderen kunnen er spelen tussen bijzondere houtsculpturen van dieren en de natuur van dichtbij beleven. Foto: Wilco de Vries.