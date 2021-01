Marcel Zandvliet nieuwe voorzitter Dutch Flower Foundation

Aalsmeer – Marcel Zandvliet, verantwoordelijk voor Marketing en Duurzaamheid (CMO/CSO) bij Dutch Flower Group (DFG), is door het bestuur van Dutch Flower Foundation (DFF) per 1 januari 2021 benoemd tot de nieuwe voorzitter. De afgelopen jaren is door Boudewijn Rip als voorzitter van de Foundation met grote inzet en betrokkenheid vormgegeven aan vele binnen- en buitenlandse maatschappelijke projecten, samen met zijn bestuursleden. Nu Dutch Flower Foundation steeds meer de verbinding met de vele ketenpartners van de DFG-bedrijven opzoekt en het aandeel van Dutch Flower Foundation in belangrijke mate bijdraagt aan de invulling van het duurzaamheidsprogramma van Dutch Flower Group heeft Boudewijn Rip kenbaar gemaakt het stokje te willen overdragen.

Kwetsbaren en kinderen

Met Marcel Zandvliet als nieuwe voorzitter zullen Boudewijn Rip en de bestuursleden Gerda Stokhof (secretaris), Michel Zaremba (communicatie) en Martin Vingerling (penningmeester) de intensievere samenwerking met ketenpartners gaan vormgeven. Boudewijn Rip: “Wij ondernemen met DFF al sinds 1999 vanuit het hart. Hierbij zijn het verbeteren van de levensomstandigheden van kwetsbaren in de maatschappij en het ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen de belangrijkste doelen. Dit blijft centraal staan voor ons, maar vanaf heden met een nog sterkere band naar de binnen- en buitenlandse kwekers en overige ketenpartners van de DFG-bedrijven.”

Bijdrage 69 projecten

Afgelopen jaar heeft Dutch Flower Foundation, ondanks de COVID-19 situatie, zo’n 69 maatschappelijke projecten gesteund met een financiële bijdrage. Voorbeelden zijn: Mupoi Women’s Development in Oeganda/Zuid Soedan (waterproject), Stichting Kinderdienstencentrum De Lotusbloem in Aalsmeer, Stichting Wanawa in Kenia (ondersteuning bij zelfstandige verbetering van de eigen leefomstandigheden), Arap Moi Children’s Home in Kenia (in samenwerking met twee lokale kwekers), Stichting Bootvluchteling (Moria vluchtelingenkamp), Hospice Beukenrode in ’s-Gravenzande (financiering tweede locatie; meerjarige donatie) en Stichting Waterpas (schoon drinkwater voor schoolkinderen in Kenia; meerjarige donatie). De afgelopen 10 jaar heeft Dutch Flower Foundation maar liefst 528 projecten kunnen steunen met 1.123.507 euro aan funding. Daarbij is de betrokkenheid van medewerkers binnen de meer dan 30 DFG-bedrijven groot en worden steeds meer projecten door hen aangedragen.

Collage van door Dutch Flower Foundation gesteunde projecten.

Prachtige Foundation

Marcel Zandvliet: “Ik heb grote waardering voor de persoonlijke inzet en betrokkenheid van Boudewijn en de bestuursleden in de afgelopen jaren. Er staat door al hun inspanningen een prachtige Foundation en ik kijk ernaar uit om met elkaar nog intensiever de samenwerking op te gaan zoeken binnen en buiten Dutch Flower Group om concreet te blijven bijdragen aan onze maatschappelijke doelen.” Meer informatie over Dutch Flower Foundation is te vinden via: www.dutchflowerfoundation.nl.

Foto: Het bestuur van de Dutch Flower Foundation met in het midden nieuwe voorzitter Marcel Zandvliet.