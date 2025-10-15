Abcoude – Wat gebeurt er als een inval-leerkracht een klas binnenstapt die nét iets te enthousiast is? Als de krijtjes dansen, de tafels fluisteren en de klok achteruit tikt? Dan weet je: dit is geen gewone schooldag. Zondag 19 oktober verandert Theater Piet Mondriaan in Abcoude in een klaslokaal vol geheimen, magie en verwondering. En meester Huub? Die staat vooraan.

De familievoorstelling ‘De betoverde klas’ neemt jong en oud mee op een wonderlijke reis. Meester Huub, gespeeld door Huub Cooijmans, denkt een gewone invaldag tegemoet te gaan. Maar al snel ontdekt hij dat zijn leerlingen niet alleen goed kunnen rekenen, maar ook kunnen verdwijnen, jongleren en toveren. Wat volgt is een aaneenschakeling van magische trucs, komische wendingen en visuele verrassingen die zelfs de meest sceptische ouder doet glimlachen.

Huub Cooijmans is geen onbekende in het onderwijs. Hij studeerde af aan de lerarenopleiding basisonderwijs, maar koos uiteindelijk voor een ander podium: dat van het theater. Zijn passie voor jongleren en magie bracht hem van het klaslokaal naar de spotlights, waar hij zijn publiek weet te boeien met vingervlugge trucs en ontwapenende humor.

De voorstelling is geschikt voor de hele familie en begint om 15.30 uur. Kaarten zijn verkrijgbaar via www.theaterpietmondriaan.nl.

Op de foto: Magie in Theater Piet Mondriaan. Foto: aangeleverd.