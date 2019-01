Mad-science-dag in en om De Boswinkel

Amstelland – Kom naar één van de mad-science-workshops op donderdag 21 februari in het Amsterdamse Bos.

Van 12.00 tot 13.00 uur: Fladderende vogels (4 en 5 jaar). Kruip in de huid van een vogel en eet met je snavel.

Van 13.30 tot 14.30 uur: Grondwerken (8 en 9 jaar). Ontdek hoe aardbevingen ontstaan. Wordt geoloog in spé!

Van 15.00 tot 16.00 uur: Wervelend weer (6, 7 en 8 jaar). Maak een regenwolk en ervaar hoe luchtdruk werkt.

De mad-science dag is in en om De Boswinkel. De kosten per workshop, per deelnemer zijn

5 euro. Aanmelden via: 020-5456100, via www.amsterdamsebos.nl of in De Boswinkel, Bosbaanweg 5. Openingstijden: dinsdag tot en met zondag van 10.00 tot 17.00 uur.