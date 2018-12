Uithoorn – ‘Maak van je snertdag een feestdag!’ Helaas is de feestmaand december voor te veel mensen geen vrolijke periode om naar uit te kijken. Om hier wat aan te doen is dit ludieke event in het leven geroepen om zo veel mogelijk mensen door heel Nederland te verbinden. Ook in Uithoorn vindt dit sociale event plaats.Na een succesvolle eerste editie keert de Nationale Snertdag terug op de tweede zondag van december met meer locaties en meer sociale impact.

Waarom de Nationale Snertdag?

Je kent het wel, donkere wintermaanden met slecht weer en weinig te doen. De kids zijn druk en het normale leven ligt vrijwel stil, met name op zondag. Dat december voor veel mensen geen feestmaand is komt met name door het vooruitzicht van het alleen vieren van deze dagen. Dit kan en moet anders dacht organisator Klup. Door het hele land, op meer dan 50 locaties, brengen we mensen samen door middel van oer-Hollandse snert. Heel simpel maar toch effectief en gezellig!

Op zondag 9 december om 16.00 uur vindt de Nationale Snertdag in Uithoorn plaats bij Geniet aan de Amstel. Iedereen is welkom. Voor slechts €5,- wordt een kop huisgemaakte snert aangeboden. Lust je nou geen snert? Geen probleem, het draait om de gezelligheid en ontmoeting.