‘Lus’ in Kasteleinweg vanwege saneren vervuilde grond

Aalsmeer – Een hele andere route moet sinds vorige week gereden worden op de Burgemeester Kasteleinweg tussen de Dorpsstraat en de Van Cleeffkade. Er zit een ‘lus’ in de weg en de omvang is terug gebracht naar één in plaats van twee banen. Heeft de Provincie een start gemaakt met de herinrichting van de Kasteleinweg?

Nee, maar het is wel een klus die voor aanvang hiervan uitgevoerd moet worden.

Er vinden namelijk saneringswerkzaamheden plaats in de grond onder de weg ter hoogte van het Shell station. Aan de kant van het Centrum is het benzinestation gestopt en de grond hieronder is al schoon gemaakt. Tijdens deze werkzaamheden is ontdekt dat er lekkage is geweest en er benzine en olie onder de weg zijn gestroomd. Deze vervuilde grond wordt nu weggehaald in opdracht van de Shell. De plek waar het benzinestation heeft gestaan, wordt nu gebruikt om onder de weg te kunnen saneren en het verkeer hier omheen te leiden.

Anderhalve maand

Hiervoor is een tijdelijke geasfalteerde weg aangelegd. Vandaar de ‘lus’, die duidelijk zichtbaar wordt gemaakt met een grote pijl. Het asfalt midden in de Kasteleinweg is deels verwijderd voor de werkzaamheden, die ongeveer anderhalve maand in beslag zullen nemen.

Files in spitsuren

Overigens is wel duidelijk dat de Burgemeester Kasteleinweg nog steeds een veel gebruikte route is. Ondanks de vakantie staan er dagelijks in de spitsuren files vanaf de brug. Bestuurders die vanaf de Aalsmeerderdijk de weg op willen rijden, staan regelmatig niet alleen stil bij rood, maar ook bij groen vanwege de file.

In de heringerichte Burgemeester Kasteleinweg verdwijnen de verkeerslichten en maken plaats voor rotondes, wat de doorstroming zeker zal bevorderen, maar zover is het voorlopig nog niet.