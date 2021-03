Luke opent zebrapad bij Antoniusschool

Aalsmeer – Woensdag 24 maart opende Luke samen met wethouder Robert van Rijn het nieuwe zebrapad bij de Antoniusschool in Kudelstaart. Aan Luke was de eer om het lint door te knippen en hiermee de zebra officieel te open.

Luke zit in de kinderraad en vond dat de auto’s te hard langs zijn school aan de Zonnedauwlaan rijden. Daarom vroeg hij aan de wethouder Verkeer, Robert van Rijn, of hier iets aan gedaan kon worden. Samen met de wethouder, de verkeersdeskundige van de gemeente en Luke is eerst ter plekke gekeken naar de beste oplossing. Na dit bezoek werd besloten om een zebrapad aan te leggen en de belijning bij het fietspad aan te passen.

Wethouder Robert van Rijn: “Verkeersveiligheid is belangrijk. Zeker voor schoolgaande kinderen. Mooi om te zien hoe betrokken Luke en de hele kinderraad is. Nadat we zijn wezen kijken kon de zebra worden aangelegd. En woensdag is deze officieel geopend door Luke. Ook de extra belijning bij het fietspad is aangepast.”