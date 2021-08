Lokale sporttoppers naar Paralympische Zomerspelen

Aalsmeer – Na uitstel van een jaar worden van 24 augustus tot en met 5 september de Paralympische Zomerspelen 2021 in Tokio gehouden. Mike Multi Foundation heeft de sporttoppers uit Aalsmeer en omgeving gesteund op weg naar Tokio.

Op donderdag 26 augustus doen Imke Brommer uit Kudelstaart en Larissa Klaassen een gooi naar de gouden medaille op de tijdrit wielrennen van 1 kilometer. Zijn hopen de race van hun leven te rijden. Er zijn behoorlijk wat struikelblokken geweest voor deze twee fanatieke meiden. Een val in 2019 van Larissa zorgde voor flink wat roet in het eten, maar gelukkig is zij op tijd hersteld.

Ook tennisser Ruben Spaargaren uit Aalsmeer heeft zich gekwalificeerd. Hij heeft ongelofelijk hard moeten werken hiervoor, maar het is gelukt! Hij neemt deel aan het enkel toernooi en samen met Carlos Anker aan het dubbel toernooi. De wedstrijden beginnen op vrijdag 27 augustus. Als gevolg van corona is er flink wat tegenslag geweest in de voorbereidingen naar Tokio waardoor Ruben zeer weinig wedstrijden kon spelen, maar hij heeft wel veel kunnen trainen, wat uiteindelijk resulteerde in de kwalificatie.

Jetze Plat uit Amstelhoek gaat voor de derde keer naar de Paralympics. Hij heeft een mooi wedstrijd seizoen achter de rug ter voorbereiding. Twee wereldtitels handbiken, twee internationale triatlon overwinningen en nog enkele andere wedstrijden waar hij als eerste over de streep kwam. Jetze is op hoogtestage geweest in de bergen van Italië. In de Limburgse heuvels heeft hij de beschikking gehad over een klimaat kamer om te wennen aan het Japanse klimaat. Op zondag 29 augustus is de triatlon wedstrijd, op maandag 31 augustus de tijdrit handbiken en op woensdag 1 september de wegwedstrijd handbiken.

Jetze zal samen met Fleur de Jong de Nederlandse vlag dragen tijdens de opening van de Paralympische Zomerspelen.

Mike van der Laarse van de Mike Multi Foundation in enorm trots op alle sporters en wenst ze heel veel succes!

Foto: Imke Brommer en Larissa Klaassen (tijdrit wielrennen).

Handbiker Jetze Plat.