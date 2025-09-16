Lokale jongeren in campagne tegen pesten ‘Je staat er niet alleen voor’

De Ronde Venen – Van 22 tot en met 26 september vindt de landelijke Week tegen Pesten plaats. Een initiatief van Stichting School & Veiligheid, dat dit jaar het thema draagt ‘Kijk eens door een andere bril – zie je klas als een team.’ In heel Nederland gaan duizenden kinderen aan de slag met een lespakket dat draait om verbondenheid, groepsdynamiek en het doorbreken van pestgedrag.

Bijdrage De Ronde Venen

Ook De Ronde Venen levert een bijzondere bijdrage aan deze campagne. Zes kinderen uit Vinkeveen en Wilnis schitteren in de videoclip ‘Je staat er niet alleen voor, die het hart vormt van het lespakket. Noya, Charlie en Shaya uit Vinkeveen en Ava, Yanaika en Arthur uit Wilnis namen deel aan de opnamedag en zijn nu te zien in de krachtige video van de 12-jarige Yara Tetro, een jonge ervaringsdeskundige die zelf weet hoe het voelt om buitengesloten te worden. Haar lied is een oproep tot hoop, herkenning en kracht en wordt deze maand in klaslokalen door heel Nederland gezongen.

De videoclip en het bijbehorende lesmateriaal zijn ontwikkeld door het Kenniscentrum Omgaan met Pesten, gevestigd in Wilnis. Mirelle Valentijn, eigenaar van het centrum, is nauw betrokken bij de campagne. “Professionals en vrijwilligers kunnen met deze materialen écht het verschil maken”’, vertelt ze. “We zien dat pesten afneemt zodra kinderen elkaar beter leren kennen en meer begrip krijgen voor elkaar.”

Gratis lespakket

Het gratis lespakket is beschikbaar voor basisscholen, kinderopvang, BSO’s, sportverenigingen en jeugdorganisaties. Daarnaast is er een speciale gezinsbijlage ontwikkeld, zodat ook thuis het gesprek over groepsdruk, veiligheid en pestgedrag gevoerd kan worden. “Het is belangrijk dat kinderen niet alleen op school, maar ook thuis kunnen praten over hoe zij zich voelen in de groep,” aldus Valentijn.

De trainers van het Kenniscentrum zijn actief in heel Nederland en werken met de Sta Sterk-methodiek. Zij verzorgen workshops, trainingen en antipestprogramma’s zoals Sta Sterk op School en Omgaan met Elkaar. Ook ouders kunnen hun kind aanmelden voor een Sta Sterk-training of de brugklastraining Stevige Stap.

Meer dan een campagne

De Week tegen Pesten is meer dan een campagne: het is een beweging waarin kinderen, ouders, scholen en professionals samen optrekken voor een veilige omgeving. En dankzij de inzet van lokale jongeren uit De Ronde Venen krijgt deze beweging een gezicht dat ons allemaal aangaat.

Meer informatie en aanvragen van het lespakket en de gezinsbijlage: www.omgaanmetpesten.nl.

Yara Tetro: ‘Je staat er niet alleen voor.’