Living Memories zoekt ideeën en donateurs

Aalsmeer – De Stichting Living Memories heeft besloten om ook dit jaar geen spinningactie te houden. “Een lastige beslissing”, aldus de Stichting, “maar wel een keuze waar we helemaal achter staan.” De spinningactie stond gepland voor 10 april aanstaande, maar vanwege het coronavirus is het lastig om te voorspellen hoe dit jaar, zeker de eerste helft, zal verlopen. “Rekening houdend met de onzekerheid, vinden wij het niet verstandig om voorbereidingen te treffen, want de spinningactie kost veel tijd en inzet.”

Acties

Financieel gezien een lastige stap voor de Stichting Living Memories. “Acties, sponsoring en donaties vallen voor een groot deel weg. Om te voorkomen dat we opnieuw een jaar in afwachting doorbrengen, willen we ons vol in gaan zetten op een andersoortige actie. Eén waarbij fysiek bij elkaar komen in een ruimte niet nodig is, want dat er geld binnen moet komen, is iets wat zeker is.”

Waardevolle herinnering

Iedere week maakt de Stichting Living Memories een video van een kind dat gaat overlijden aan een ziekte. Deze video’s maken het voor ouders, broertjes en zusjes mogelijk om even terug te keren naar wat was. Een waardevolle en blijvende herinnering. En hiervoor is financiële steun essentieel. De gezinnen krijgen deze video’s namelijk gratis aangeboden. “Een ernstige ziekte bij een kind, zorgt binnen een gezin vrijwel altijd voor inkomensverlies. Wij vinden dat het maken en hebben van een video niet afhankelijk mag zijn van je portemonnee”, vervolgt de Stichting.

Ideeën en donateurs

Om toch (gratis) video’s te kunnen blijven maken, wordt hulp gevraagd aan sponsors en donateurs. De Stichting bedenkt momenteel ideeën voor acties en mogelijkheden om geld op te halen. Ook wordt mensen gevraagd donateur te worden en zo dit waardevolle werk te steunen. Dat kan al voor een klein bedrag per maand. Zelf ideeën voor leuke acties? De Stichting Living Memories hoort het graag via www.herinneringenmaakjesamen.nl. Vaste donateur worden? Ga dan naar www.stichtinglivingmemories.nl. “Samen maken we de mooiste herinneringen”, besluit de Stichting haar verhaal.

Foto: Stichting Living Memories