Uithoorn – ‘Waar bij het eerste ochtendlicht de rietzanger en karekiet hun eerste noten over het water strooien als lied of gedicht.’

Zo begon een van de gedichten op de Amstel in een authentieke (1917) Aalsmeerse Paviljoen Grundel. Aan boord twaalf dichters en schrijvers uit Uithoorn die ieder twee voordrachten deden met het thema Amstel of water in het algemeen. Organisator was het Boek- en SchrijfPlatform Uithoorn (BSPU), dat hiermee het seizoen van zijn schrijfactiviteiten afsloot.

Stimulerend decor

Vertrek- en aankomstpunt was de steiger bij de bibliotheek. Om drie uur in de middag vertrok het gezelschap. Eerst naar Nes aan de Amstel en vervolgens terug de Kromme Mijdrecht op. Water en riet bleken een stimulerend decor voor de gedichten en korte verhalen die de deelnemers voordroegen.

Zo’n twintig voordrachten golfden over de Amstel en in het tweede deel over de Kromme Mijdrecht. Elke voordracht nodigde uit om dieper in te gaan op de invalshoek van de schrijver. Er waren versnaperingen aan boord en er was geen haast. Het leverde prachtige gesprekken op.

Het gedicht eindigde met: ‘Daar ben ik thuis in Uithoorn aan de Amstel omgeven door polders met sloten in prachtige natuur.’

Terug aan wal nog een drankje en hapje op een terras. De middag was bijzonder geslaagd. In september start het BSPU weer met schrijfactiviteiten. Meer informatie: www.bspu.nl.

Literaire boottocht op de Amstel. Foto: aangeleverd.