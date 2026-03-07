Lions Ophelia organiseert 2e kans kledingmarkt

Aalsmeer – Op zaterdag 11 april opent Lionsclub Aalsmeer Ophelia voor een dag een pop-up store in de Zijdstraat. In het voormalige pand van de Blokker op nummer 83a wordt een sfeervolle 2e kans kledingmarkt georganiseerd. Tussen 10.00 en 16.00 uur zijn bezoekers van harte welkom om te komen snuffelen tussen een ruime selectie mooie, kwalitatief goede, gebruikte dames- en kinderkleding en modeaccessoires.

De actie staat in het teken van duurzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid. Door kleding een tweede leven te geven wordt verspilling tegengegaan en worden tegelijkertijd twee mooie lokale doelen gesteund. De volledige opbrengst van de verkoop gaat naar Stichting Anders Amstelland en Het Oosterbad.

Bezoekers kunnen rekenen op een gevarieerd aanbod, aantrekkelijke prijzen en een gezellige sfeer. Of je nu op zoek bent naar een mooie aanvulling op je garderobe of gewoon gezellig wilt rondkijken: iedereen is van harte welkom.