Lions bollentocht met senioren uit Aalsmeer

Aalsmeer – Afgelopen zondag 14 april organiseerde de Lionsclub Aalsmeer weer haar traditionele jaarlijkse bollentocht. Leden van de Lionsclub reden met in hun auto’s zo’n 30 Aalsmeerse senioren langs de bollenvelden die deze ochtend kleurrijk lagen te pronken in een heerlijk voorjaarszonnetje.

De weersomstandigheden hadden niet beter kunnen zijn. De genodigde dames en heren genoten met volle teugen van de prachtige bollenvelden in allerlei kleurschakeringen. Onderweg werden belevenissen van vroeger weer eens gememoreerd en vaak ook nog van geestig commentaar voorzien. Midden in de prachtige duin- en Bollenstreek werd in hotel ‘De Witte Raaf’ aan de rand van Noordwijk gepauzeerd en trakteerde de Lions het gezelschap op een kopje koffie met uiteraard een heerlijk gebakje daar bij.

Daarna werd via een andere route weer teruggereden naar Aalsmeer. Uit de vele reacties bleek duidelijk dat dit initiatief door de uitgenodigde senioren zoals elk jaar weer bijzonder op prijs werd gesteld. Een stimulans voor de leden van de Lionsclub Aalsmeer om deze traditie voort te zetten.