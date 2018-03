Lijsttrekkers snel aan de slag, Démoed informateur

Aalsmeer – De lijsttrekkers van de gekozen fracties in de gemeenteraad hebben op vrijdagmiddag 23 maart al overleg gehad hoe het proces van (in)formatie te starten. Zij besloten de heer Hans Démoed de opdracht te verlenen als informateur.

In goede sfeer bespraken de lijsttrekkers en een tweede vertegenwoordiger van iedere partij de verkiezingsuitslag kort met elkaar. Iedereen hecht groot belang aan het werken aan verbinding en vertrouwen, zowel onderling als ook met de samenleving. Om die reden formuleren de lijsttrekkers gezamenlijk de opdracht aan de informateur. Op korte termijn zal hij gesprekken voeren met alle afzonderlijke partijen.

Terugkoppeling hiervan vindt plaats in een gezamenlijke bijeenkomst met alle lijsttrekkers en hun secondanten. Onderdeel van de opdracht is om met elkaar de mogelijkheden te verkennen hoe raadsbreed gedragen thema’s een plek kunnen krijgen in het proces van coalitievorming.

Over de informateur

Hans Démoed was 15 jaar lid namens het CDA van Provinciale Staten van Zuid-Holland en nu lid van het bestuur van het Hoogheemraadschap van Rijnland. Hij is bestuurskundige en is eerder betrokken geweest als procesbegeleider en informateur bij gemeenten Ouder-Amstel, Oegstgeest en Lisse. In het dagelijks leven werkt Hans Démoed bij de gemeente Kaag & Braassem als manager strategie & ontwikkeling / loco secretaris.

Foto: Slechts twee dagen na de spanning rond de uitslag van de verkiezingen zijn de lijsttrekkers bijeen geweest voor overleg. Er worden snel koppen met spijkers geslagen in politiek Aalsmeer! Foto: www.kicksfotos.nl