Liefdevolle aandacht en paaspakketje voor ouderen

Regio – In de aanloop naar Pasen worden ruim 17.000 ouderen landelijk verblijd met een persoonlijk bezoekje én een vrolijk paaspakketje van de Riki Stichting; ook in onze regio. Dit jaar staat de jaarlijks terugkerende actie in het teken van ‘Een liefdevolle wereld’. Hiermee wil de stichting laten zien dat een wereld, waarin mensen naar elkaar omkijken begint met kleine, oprechte gebaren. Voor veel ouderen is sociaal contact niet vanzelfsprekend. Door een persoonlijk bezoekje voelen zij zich gezien, gehoord en verbonden.

Jong en oud ontmoeten elkaar

Leerlingen van diverse basisscholen gaan op bezoek bij het nabijgelegen verzorgingshuis voor een gezamenlijke activiteit met de bewoners en helpen met het uitreiken van de pakketjes. Deze leerlingen krijgen ook een pakketje mee naar huis. Zij mogen zelf bedenken welke oudere zij in hun privéomgeving willen verrassen met een bezoekje en het pakketje. Vrijwilligers van de Zonnebloem brengen het pakketje thuis bij zelfstandig wonende ouderen.

Extra steun voor gezinnen en ouderen

Naast de paaspakketten voor ouderen, verdeelt de stichting ook 4.500 paasattenties (supermarkt-cadeaukaarten) onder gezinnen en ouderen met een laag besteedbaar inkomen. De ontvangers zijn verbonden aan basisscholen en andere samenwerkingspartners van de Riki Stichting.

Over de Riki Stichting

De Riki Stichting zet zich in voor een liefdevolle wereld. Het hart van de stichting wordt gevormd door vier jaarlijkse acties waarbij betekenisvolle ontmoetingen en liefdevolle aandacht voor ouderen centraal staan. Deze acties vinden plaats in de zomermaanden, herfstperiode en met Kerst en Pasen. De stichting heeft hierbij in 55 plaatsen door heel Nederland een vaste samenwerking met verzorgingshuizen, basisscholen en Zonnebloemafdelingen.

Deelnemers aan de paasactie 2026 in onze regio zijn in Mijdrecht Zonnehuis – locatie Majella, R.K.B.S. Driehuis, Zonnebloem Mijdrecht, Appartementengebouw De Kom, in Vinkeveen Careyn – locatie Maria-Oord/Vinkenoord, K.B.S. de Optimist, Zonnehuis – locatie Zuiderhof, P.C.B. de Schakel, basisschool De Pijlstaart en Zonnebloem Vinkeveen – Waverveen.

Op de foto: Liefdevolle aandacht en paaspakketje in de regio voor ouderen. Foto: Bart van Oijen.