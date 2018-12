Lezing over werk Caravaggio in bieb

Amstelveen – Caravaggio (1571-1610) was met zijn donkere palet aan kleuren en zijn aangedikte contrasten een inspiratiebron voor kunstenaars ver buiten de grenzen van Italië. Eén van zijn beroemdste werken ‘De graflegging’ werd uitgeleend door de Vaticaanse musea en is tot 24 maart te zien in Nederland.



Op donderdag 20 december neemt Bureau Boeiend kunstliefhebbers graag mee in het oeuvre van Caravaggio en de verspreiding van zijn stijl in Europa. De lezing over deze bijzondere kunstenaar wordt gegeven in de Bibliotheek Amstelveen Stadsplein en dient als een inleiding voor de Caravaggio tentoonstelling in het Centraal Museum in Utrecht. Op die tentoonstelling is in zo’n zestig werken de invloed van Caravaggio’s aanpak te zien.



In de 17e eeuw vertrokken drie Utrechtse kunstenaars naar Rome op een tocht van 330 uur lopen om het geheim van Carvaggio’s schilderkunst te ontdekken. Deze Cavarggisten lieten zich beïnvloeden door het realisme en het gevoel voor drama van de Italiaan. Op 20 december worden deze en vele andere verhalen rondom de invloedrijke kunstschilder vertelt in Amstelveen.

Praktische info:

Bureau Boeiend: Caravaggio en de caravaggisten op donderdag 20 december van 14.30 tot 16.30 uur in Bibliotheek Stadsplein Amstelveen. Reserveren van kaartjes wordt aangeraden en kan online via www.bureauboeiend.nl