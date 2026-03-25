Lezing over opkomst voedselbossen

Vinkeveen – Woensdag Op 1 april van 19.30 tot 21.00 uur verzorgt ecoloog Maarten Schrama (Univer-siteit Leiden) in De Boei aan de Kerklaan 32 in Vinkeveen een lezing over de opkomst van voedselbossen. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Voedselbossen winnen de laatste jaren snel aan terrein. Ze zijn geïnspireerd op de gelaagdheid en veerkracht van natuurlijke bossen, maar worden ingericht met voornamelijk eetbare soorten: fruit- en notenbomen, bessenstruiken, kruiden en duurzame groenten. Het idee is simpel maar radicaal: voedsel produceren zonder de natuur te belasten, of beter nog, deze helpen herstellen.

Schrama behoort tot de pioniers van deze beweging. In 2015 richtte hij samen met bioloog Jan Degenaar Voedselbos Haarzuilens op, een van de eerste voedselbossen op de zware kleigrond van Utrecht. Tien jaar experimenteren leverde niet alleen een rijke oogst op, maar ook nieuwe inzichten in biodiversiteit, bodemkwaliteit en waterhuishouding. Tijdens zijn lezing deelt Schrama deze lessen en plaatst hij de groeiende voedselbosbeweging in een bredere ecologische context. Aansluitend reikt natuurvereniging De Groene Venen de jaarlijkse Groene Pluim uit aan iemand die zich uitzonderlijk heeft ingezet voor natuur en landschap in de regio.

Meer informatie: www.degroenevenen.org of natuur@degroenevenen.org.

Op de foto: Maarten Schrama. Foto: aangeleverd.