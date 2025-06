Mijdrecht – Dit jaar viert Amsterdam haar 750-jarig bestaan. Een mijlpaal die in de hoofdstad groots wordt gevierd, maar ook daarbuiten leeft. De Stichting Tjitze Hesselius sluit zich aan bij deze feestelijkheden en organiseert vrijdagmiddag 11 juli om 14.30 uur een bijzondere lezing over de geschiedenis van onze hoofdstad voor alle alleenwonende ouderen uit De Ronde Venen. De middag vindt plaats in ’t Oude Parochiehuis, Bozenhoven 147, in Mijdrecht. Toegang gratis, maar aanmelden is verplicht via info@tjitzehesselius.nl.

Beeld en geluid uit het Amsterdam van toen

Tijdens deze lezing neemt Hans Visservan het Amsterdams Archief het publiek mee naar het Amsterdam van vroegere tijden. Met een combinatie van historische beelden, geluiden en verhalen brengt hij de stad op indrukwekkende wijze tot leven. Een unieke kans om meer te leren over het ontstaan, de groei en de rijke cultuur van Amsterdam; of je er nu vandaan komt of niet.

Amsterdam dichtbij huis

Veel inwoners van De Ronde Venen hebben een persoonlijke band met Amsterdam. Ze zijn er geboren, hebben er gewoond, gewerkt of er dierbare herinneringen liggen. Juist daarom is het extra waardevol om deze mijlpaal ook lokaal te vieren. De lezing is bovendien onderdeel van een reeks activiteiten rond Amsterdam 750. Later deze zomer organiseert de stichting een excursie naar het Amsterdam Museum, waar een toekomstvisie op de stad wordt gepresenteerd door kunstenaars en ontwerpers.

Lezing over 750 jaar Amsterdam in Mijdrecht. Foto: aangeleverd.