Lezing en bijeenkomst bij IPSO-centrum ’t Anker tijdens Borstkankermaand

Mijdrecht – Oktober staat in het teken van de landelijke Borstkankermaand. Door heel Nederland wordt extra aandacht gevraagd voor de ziekte en de impact die deze heeft, ook ná de behandeling. Want hoewel steeds meer mensen borstkanker overleven, kampen velen met zogenoemde late gevolgen: klachten die soms pas jaren na de behandeling ontstaan en het dagelijks leven kunnen beïnvloeden.

Om dit belangrijke thema onder de aandacht te brengen organiseert IPSO-centrum ’t Anker, Bozenhoven 67 in Mijdrecht, woensdag 15 oktober een lezing en bijeenkomst. Sprekers zijn Marijke Breunesse en Berrie Leijs van de Borstkankervereniging Nederland (BVN) en Laurien Langen, verpleegkundig specialist van het Antoniusziekenhuis. Zij vertellen vanuit hun expertise en ervaring over de late gevolgen van borstkanker en gaan in op vragen van de bezoekers.

De avond begint om 19.00 uur met inloop en koffie. Het programma start om 19.30 uur en eindigt rond 21.30 uur. De bijeenkomst is bedoeld voor (ex)borstkankerpatiënten, mensen die erfelijk belast zijn en iedereen die in aanraking komt met de late gevolgen van de ziekte. Naast de lezingen zijn er informatiestands van Sichting Pruijck en ProudBreast. Aanmelden: info@ipsocentrumhetanker.nl of bij coördinator Mirjam Berk, 06-38230334.

Een lezing en bijeenkomst bij IPSO-centrum ’t Anker tijdens de Borstkankermaand. Foto: aangeleverd.