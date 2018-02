Letterfeest op de Springschans Uithoorn

Uithoorn – De leerlingen van groep 3 van de Springschans kregen. een letterdiploma uitgereikt tijdens het letterfeest. Een moment in hun schoolloopbaan voor de kinderen om nooit te vergeten. Alle ouders en opa’s en oma’s waren uitgenodigd om bij dit bijzondere feest aanwezig te zijn. Vol trots kwamen zij in grote getalen om dit bijzondere moment met hun (klein)kind mee te maken.

Vrijdag 26 januari was het ’s middags een drukte van belang bij de groepen 3 van RKBS de Springschans.

Na maanden van hard werken, veel leren en oefenen vierden de leerlingen van groep 3 en hun (groot)ouders en uiteraard ook de leerkrachten van de groepen 3 het letterfeest. En wat een feest was het!

Letterbingo met letterkoekjes, een letterspeurtocht door de school onder begeleiding van leerlingen uit de bovenbouw, het zingen van het letterlied (met de zelfgemaakte alfapetten op) voor de ouders en opa’s en oma’s. En als klap op de vuurpijl en het belangrijkste moment van de middag: de uitreiking van het letterdiploma!

Na de uitreiking werd er door de kinderen geproost met ‘champagne’ en was er voor de (groot)ouders koffie en thee met iets lekkers! Met dit diploma op zak zullen de kinderen op de Springschans nog veel leeskilometers maken!