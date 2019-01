Let’s Go op radio Aalsmeer zonder Kim

Aalsmeer – Het kinder- en familieprogramma Let’s Go op Radio Aalsmeer gaat wat de presentatie betreft een best grote verandering ondergaan. “Volgende week vrijdag kan je weer luisteren naar Let’s Go met Jonas en Laurens. Ik heb besloten om te gaan stoppen met radio maken en het programma over te dragen”, aldus initiatiefneemster Kim. Vele jaren is zij actief op pad gegaan voor de lokale omroep, sprak met jeugdige inwoners over hun wensen en acties en en bracht nieuws over activiteiten voor de jeugd.

“Ik wil alle luisteraars en gasten bedanken voor de afgelopen jaren. Dankzij jullie hebben we van Let’s Go zo’n leuk programma kunnen maken. Maar ik wil vooral alle kinderen bedanken die hun verhaal met mij wilden delen, die enthousiast waren en die vrolijk zwaaiden als ik met de microfoon op stap was. Jullie zijn allemaal voor mij de inspiratie geweest om dit programma iedere week weer te maken. Jullie namen mij in jullie wereld en dromen, verwonderden mij met jullie talenten, brachten mij op de leukste plekken en ontroerden mij met jullie verhalen. Dank je wel daarvoor. Blijf geloven in jezelf, blijf dromen en blijf jezelf. Heel veel dank”, aldus Kim.

Zonder Kim zal Let’s Go anders worden, maar Jonas en Laurens hebben zich inmiddels goed ingewerkt, zijn enthousiast en hebben allerlei leuke ideeën. Ook deze twee hopen vele verhalen met kinderen te mogen delen in de studio van de lokale omroep. Let’s Go is iedere vrijdag te beluisteren tussen 18.00 en 19.00 uur op Radio Aalsmeer. Voor nu: Bedankt Kim!