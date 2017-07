Let op: Nep-bezorgers actief!

Regio – De politie waarschuwt voor nep post- en pakketbezorgers. Er zijn de afgelopen dagen meerdere meldingen binnen gekomen over deze vorm van oplichting. De bezorger belt aan bij een woning en zegt een pakketje te hebben. Het kunnen bloemen zijn, maar ook kleding of een kaart. Er wordt gezegd dat de afzender onbekend is en dat het pakketje nog wel afgerekend dient te worden. Dit kan niet contant, alleen per pin. Hierna verdwijnt de bezorger.

De bewoner een pakketje rijker, maar qua geld heel wat armer. Er is namelijk met het apparaat gesjoemeld, waardoor de pincode bekend is. Er wordt vrijwel direct geld van de rekening gehaald.

Een bezorger aan de deur met een pakketje, maar niets besteld. Niet aannemen en zeker niet betalen. Met name worden ouderen benaderd en zijn de dupe van deze oplichting. De politie vraagt daarom om deze informatie zoveel mogelijk te delen. Juist ook met ouders en grootouders! Trap er niet in en meld een bezoek van de nep-bezorger bij de politie. Wellicht lukt het om de dader(s) op heterdaad te betrappen: 0900-8844.

Foto en bron: Politie Aalsmeer Uithoorn