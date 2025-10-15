‘Les Folies d’Espagne’: een zinderend concert

Mijdrecht/Wilnis – Afgelopen zondag genoten 165 bezoekers in de H. Johannes de Doperkerk aan het Driehuisplein te Mijdrecht/Wilnis van een zinderend concert onder de titel ‘Les Folies d’Espagne’. In een programma dat bol stond van virtuositeit, verfijning en mediterrane warmte lieten Alexandre Dubach en Marc Fitze horen hoe levendig en expressief de combinatie van viool en orgel kan zijn.

De viool klonk als nooit tevoren: niemand kan zó zingen op de viool als Alexandre Dubach. Zijn toon is warm, zijn frasering meeslepend en zijn muzikaliteit volkomen natuurlijk. Van de tedere Romanza Andaluza van Sarasate tot de fonkelende Ronde des lutins van Bazzini: Dubach wist elk detail betekenis te geven en het publiek ademloos te laten luisteren.

Marc Fitze bewees zich als een meesterlijke partner aan het orgel. In zijn speelse solowerken, waaronder de sprankelende Sérénade espagnole van Lefébure-Wély, toonde hij een aanstekelijke virtuositeit en flair. Maar vooral in de begeleiding schitterde zijn fijnzinnige timing, zijn subtiele kleurenpalet en zijn feilloos gevoel voor balans. Hij liet Dubach niet alleen horen, maar werkelijk stralen.

Het publiek reageerde met groot enthousiasme en langdurig applaus – een terechte bekroning van een middag vol passie, verfijning en muzikale klasse. ‘Les Folies d’Espagne’ werd een waar feest van klank en temperament en zal bij velen nog lang in het geheugen blijven naklinken.

Ook het lokale goede doel van dit concert ‘Beleef het Leven’ kan zich verheugen in mooie cijfers: 838 euro. Meer informatie over de programmering: www.zondagmiddagconcerten.com. Het eerstvolgende concert ‘Ongehoord!’ – met de bijzondere combinatie van saxofoon en orgel – is zondag 9 november om 15.00 uur.

Op de foto: Alexandre Dubach (links) en Marc Fitze. Foto: aangeleverd.