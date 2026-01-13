Legmeervogels opent met thuisduel tegen VELO

Uithoorn – De winterstop zit erop: komende zaterdag hervatten de voetballers van Legmeervogels de competitie in de eerste klasse B. De ploeg van trainer Jack Honsbeek begint de tweede seizoenshelft met een thuiswedstrijd tegen VELO, dat momenteel op de 13e plaats staat. Legmeervogels zelf bezet een keurige zesde positie op de ranglijst.

De voorbereiding verliep door de slechte veldcondities allesbehalve ideaal. “We hebben moeten improviseren”, vertelt Honsbeek. Er werd uitgeweken naar alternatieve locaties zoals de Brede School, De Scheg, de eigen kantine en Plexus Fysio om de spelers fit te houden.

Beslissingen vallen

De komende maanden vallen de beslissingen. De kampioen promoveert naar de vierde divisie, terwijl de nummers 14 en 13 rechtstreeks degraderen naar de tweede klasse. De nummers 11 en 12 spelen nacompetitie. Daarnaast zijn er drie periodetitels te verdelen. Alphense Boys pakte de eerste; Legmeervogels staat in de strijd om de tweede periode na drie duels met zes punten op plek vijf.

Ook het tweede elftal van Legmeervogels hervat zaterdag de competitie. Zij spelen uit tegen koploper FC Castricum in de reserve tweede klasse, waarin Legmeervogels 2 momenteel vijfde staat.

Verder werd begin januari geloot voor de KNVB-beker. Legmeervogels treft zaterdag 14 februari ODIN’59 uit Heemskerk, de nummer 16 van de vierde divisie. Er zijn nog 32 clubs in de race om het ‘kleine oortje’.

Na het duel tegen VELO is er reden voor gezelligheid: in de kantine vindt de uitgestelde nieuwjaarsreceptie plaats. Leden, supporters, de Club van 100 en iedereen die Legmeervogels een warm hart toedraagt, is van harte welkom.

