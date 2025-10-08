Uithoorn – Na twee overwinningen op rij leek Legmeervogels even in hogere sferen te verkeren, maar afgelopen zaterdag werden ze ruw terug op aarde gezet. ARC uit Alphen aan den Rijn gaf op sportpark Randhoorn een lesje in effectiviteit en vertrok met een overtuigende 0-5 overwinning.

In het eerste half uur kon Legmeervogels nog aardig meekomen. Dion Reuvekamp kreeg een uitgelezen kans om de score te openen, maar een verdediger van ARC wist de bal net voor de doellijn weg te werken. Kort daarna voorkwam Nicolai Hooiveld met een kopbal op de lijn een tegentreffer. Toch was het ARC dat na een mislukte vrije trap van Legmeervogels razendsnel counterde. Aanvoerder Thijs Timmermans rondde koelbloedig af: 0-1.

Pijnlijker

Vlak voor rust werd het nog pijnlijker. Een snelle aanval van ARC liet de verdediging van Legmeervogels kansloos en Raygivano Dompig scoorde de 0-2. De thuisploeg claimde nog een strafschop na een vermeende handsbal van Derek Prins, maar scheidsrechter Bram Leeflang zag er niets in.

Na rust bleef het beeld hetzelfde: Legmeervogels speelde bij vlagen aardig, maar faalde op de cruciale momenten. ARC profiteerde genadeloos. In de 69e minuut maakte Boy Baatjes de 0-3, vijf minuten later volgde de 0-4 van Timmermans. In de slotfase bepaalde Dompig met zijn tweede treffer de eindstand op 0-5.

Trainer Jack Honsbeek was na afloop realistisch, maar kritisch. “ARC is een ploeg met kampioensaspiraties, dat zag je aan alles. Wat me stoorde was dat sommige spelers na de 0-3 de kop lieten hangen. Je moet je huid duur verkopen, ook als je tegen een betere ploeg speelt.”

Volgende week wacht een uitwedstrijd tegen Valken ’68 in Valkenburg (ZH), dat eveneens verloor (2-1 tegen RCL). Beide ploegen zullen gebrand zijn op herstel en strijden om de volle buit.

Op de foto: Legmeervogels hard onderuit tegen ARC. Foto: aangeleverd.