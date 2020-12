Leerzame Zaai masterclass

Aalsmeer – Onder strikte corona-eisen kon woensdag 2 december de uitgestelde ZAAI masterclass nu toch plaatsvinden. Restaurant On the Rock waar Jasper Multineddu een voortreffelijke gastheer is, had alles zo tot in de puntjes geregeld dat – ondanks deze bizarre omstandigheden – een bepaalde mate van gezelligheid daar niet onder te lijden had. Michel Hoekstra van Happy Island is een goede leermeester die vanuit eigen ervaring een duidelijk verhaal weet te vertellen en dat doet hij aan de hand van het Business Model Canvas.

Een aardige eye-opener

‘Vanavond maken jullie kennis met een praktisch en leuk onderwerp. Waar denk je aan bij een business model. Wat is een goede definitie?’ Heel voorzichtig werden er een paar antwoorden gegeven. Die volgens Michel allemaal klopte want in zijn ogen bestaat er geen goed of fout. Zijn stelling zorgde er voor dat er daardoor steeds meer antwoorden en ook vragen kwamen. Was een leuke ontwikkeling. ‘Vervolgens laat ik jullie zien hoe je met jouw onderneming en jouw ideeën geld kunt verdienen.’ Bij deze woorden gingen de achttien Zaailingen allemaal een beetje rechter zitten want daarvoor waren zij tenslotte gekomen. ‘Juist in deze tijd waarin de wereld op slot lijkt te zitten en er zoveel minder kan. Gelukkig zie je ook heel veel creativiteit om je heen, meer samen brainstormen. Het gaat om dezelfde taal te leren spreken.’ Aan de hand van een tekening waarop negen vakjes getekend – door Michel bouwstenen genoemd – en een zestal spelregels werd uitgelegd hoe je je eigen onderneming kunt leren doorgronden.

Na een twintig minuten aandachtig luisteren konden de zaailingen zelf aan de slag. Gezien de grote verscheidenheid van branches had niet iedereen onmiddellijk; een aha doe ik dat ik zo! Maar wanneer je een goede docent hebt die je een zetje in de juiste richting geeft, dan wordt het vanzelf een interessante oefening. Zoveel werd al snel duidelijk. De tweede uitdaging van de avond was om aan elkaar uit te leggen hoe jouw bedrijf werkt en ook dit zorgde weer voor een aardige eye-opener. Er kwam in een vrij korte tijd al een duidelijker beeld tevoorschijn wat er anders en effectiever kan. Een zee van woorden vervangen voor één quote. ‘Leuk maar lastig’, vonden een aantal, maar… er klonk ook een geluid van ‘het was heel fijn om het samen te doen.’

Helderheid

‘Deze masterclass was bedoeld om meer helderheid te krijgen over ideeën voor het bedrijf. Je wordt gedwongen om specifieker te worden. Vraag vooral door en neem geen genoegen met één antwoord. Leer kritische vragen te stellen. Door het blijven oefenen van het invullen van bouwstenen en dit te overleggen met jouw buddy leidt tot een scherp verhaal’, vond ook Zaaicoach Anja de Die.

Daarin konden alle aanwezigen zich wel vinden. ‘Leerzaam en enthousiasmerend’ was de eindconclusie. Voor meer informatie: Kirsten Verhoef (project-coördinator) telefoon 0297 – 366182 of via de mail kirsten@syltsupport.nl

Janna van Zon