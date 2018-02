Leerlingen Toermalijn krijgen les over ‘dode hoek’

Uithoorn – Woensdag 14 februari stond de Safety Truck van Volvo Group Truck Center Aalsmeer bij obs de Toermalijn.. De kinderen van groep 5 t/m 8 kregen een presentatie en een les over verkeersveiligheid. Eerst kregen de leerlingen een les in de klas. Wat is nou wel en wat is nou niet goed te zien voor een vrachtwagenchauffeur? Daarna mochten de kinderen zelf achter het stuur kruipen van de truck. Hierdoor konden zij ervaren wat de chauffeur wel, maar vooral ook niét ziet. Met behulp van poppen rondom de truck zagen de leerlingen wat voor een chauffeur de ‘dode hoek’ is. Veel kinderen hadden niet in de gaten dat je echt zo slecht te zien bent voor een vrachtwagenchauffeur. De leerlingen van OBS Toermalijn zullen voortaan extra voorzichtig zijn als zij in de buurt van een vrachtwagen staan of fietsen! Volvo Group Truck Center Aalsmeer, bedankt voor deze leerzame les.