Larissa en Imke zoeken sponsor(s) voor tandem

Kudelstaart – 2020 Is het jaar van de waarheid voor Larissa Klaassen en Imke Brommer. Het jaar waarin ze goud hopen te winnen op de Paralympics in Tokio. Helaas is de aanloop naar de Spelen voor de wielrensters niet zonder slag of stoot gegaan.

Tijdens de Zesdaagse van Gent in België kwamen de twee na net geen twee rondjes ten val. Ze klapten hard met hun hoofden op de baan en liepen naast krassen, blauwe plekken en schaafwonden ook een hersenschudding op. De meiden moesten het rustig aan doen en dit kwam de voorbereidingen voor de Paralympics natuurlijk niet ten goede. Afgelopen 27 december hebben Larissa en Imke voorzichtig de trainingen weer hervat.

En van 30 januari tot en met 2 februari gaan de meiden nu wel deelnemen aan de wereldkampioenschappen in Milton in Canada. Larissa en Imke hopen Nederland te kunnen vertegenwoordigen op hun splinternieuwe tandem. Deze is licht, sterk en volgens de nieuwste inzichten en technieken ontworpen en gebouwd. Het is dé fiets waarmee ze goud hopen te halen tijdens de Paralympics.

De tandem blijkt echter flink duurder dan begroot en daarom hopen Larissa en Imke op een bijdrage, klein of groot, van bedrijven en particulieren. “Op de welkomspagina van onze website (www.stichtingvipsport.nl) staat daarvoor een doneerknop. Ook over de mogelijkheden van sponsoring is uitgebreide informatie aanwezig”, besluiten ‘stuurvrouw’ Imke Brommer uit Kudelstaart en haar fietspartner Larissa Klaassen.