Larissa en Imke succesvol bij rentree op WK

Kudelstaart – Tweeënhalve maand na hun onfortuinlijke val in de Zesdaagse van Gent, hebben Larissa Klaassen en Imke Brommer een succesvolle rentree gemaakt. Tijdens de wereldkampioenschappen paracycling, die afgelopen dagen in het Canadese Milton werden gehouden, won het duo een gouden en een zilveren medaille.

Een bijzonder knappe prestatie, want hun val op 14 november – op hoge snelheid klapten ze met hun hoofd vol op de baan – had verstrekkende gevolgen. Allebei liepen ze een flinke hersenschudding, een heleboel krassen, kneuzingen, blauwe plekken en schaafwonden op. Op doktersadvies moesten ze bovendien de tijd nemen om rustig te herstellen, waardoor ze wekenlang veel minder hard konden trainen dan in de aanloop naar een belangrijke wedstrijd gewenst is. “Als we dit voor elkaar krijgen na een korte voorbereiding, dan kan er nog iets heel, heel moois gebeuren in Tokyo”, concludeerde Larissa dan ook verheugd na afloop van de tijdrit over 1 kilometer, waarin ze alleen hun ‘eeuwige’ concurrenten Sophie Thornhill en Helen Scott moest laten voorgaan.

Twee volle seconden sneller

Het WK begon goed. Op het onderdeel teamsprint – waarin Larissa en Imke een team vormden met de visueel gehandicapte Vincent ter Schure en zijn piloot Timo Fransen – plaatsten ze zich in een veld van vijf teams eenvoudig voor de finale. Daarin troffen ze de Poolse vertegenwoordigers, die ze met groot vertoon van macht naar huis reden. Na drie ronden stond de klok stil op 49.696 seconden. Daarmee waren ze bijna twee volle seconden sneller dan de tegenstander.

“Super blij”

De tijdrit over 1 kilometer – het Paralympische onderdeel waarop Larissa en Imke in Tokyo starten – was veel sterker bezet. Maar liefst zestien landen deden een gooi naar de medailles. In de praktijk werd het opnieuw een tweestrijd tussen Nederland en het Engelse duo Thornhill en Scott. Larissa en Imke zetten met 1.06.984 minuten een prima tijd neer, die tot aan de slotrit genoeg was voor goud. Maar daarin maakten de ijzersterke Engelsen maakten hun favorietenrol meer dan waar. Ze kwamen over de finish in 1.04.953. “Super blij”, juichten de Nederlandsen toch op Facebook.

Noodlot: Imke ziek

Ook op het slotonderdeel, de sprint, leken Larissa en Imke kansrijk. In de kwalificatie reikten ze tot de tweede plaats, wederom achter Thornhill en Scott. In de kwartfinale versloegen ze vervolgens in de eerste heat het Braziliaanse koppel Marcia Ribeiro Goncalves Fanhani en Maria Tereza Muller met ruim verschil. Daarna sloeg echter het noodlot toe: Imke bleek te ziek om in de tweede heat te starten, waardoor de Braziliaansen reglementair wonnen. Een teleurstelling, maar met een gouden en een zilveren medaille was de missie in Milton evengoed meer dan geslaagd.