Lantaarnpaal op Vinkenkade: scheef, vergeten en gevaarlijk

Vinkeveen – Op de Vinkenkade, tussen recreatiepark Buitenborgh en de rotonde richting Abcoude, staat sinds enige tijd een lantaarnpaal die het woord ‘scheef’ een nieuwe dimensie geeft. Wie er langsrijdt, waant zich even in Pisa; ware het niet dat deze paal niet bedoeld is als toeristische trekpleister, maar als verlichting van de A2 sluiproute tussen Vinkeveen en Abcoude. En dat maakt de situatie allesbehalve lollig.

Maandag 1 oktober werd de gemeente door een oplettende Vinkevener op de hoogte gebracht van de levensgevaarlijke stand van zaken. De toezegging volgde snel: ‘Morgen wordt het verholpen.’ Maar inmiddels zijn we ruim een week verder en de paal staat er nog steeds bij alsof hij elk moment kan knakken. Een stevige herfststorm zou zomaar het zetje kunnen geven dat nodig is om hem over het asfalt te laten vallen. Je zal er maar rijden. Dat roept vragen op. Is het een kwestie van prioriteiten? Een misverstand in de planning? Of is de paal simpelweg uit het zicht, letterlijk én figuurlijk?

Natuurlijk verdient de gemeente krediet voor het snel reageren op meldingen. Maar toezeggingen scheppen verwachtingen. En als die niet worden waargemaakt, ontstaat er frustratie. Of erger: gevaar. Hopelijk wordt deze scheve situatie snel rechtgezet. Letterlijk.

Op de foto: Hopelijk wordt deze scheve situatie snel rechtgezet. Foto: aangeleverd.