Lancering buitenruimte app ‘Zo Gemeld’

De Ronde Venen – Inwoners van De Ronde Venen kunnen vanaf maandag 3 november gebruikmaken van de app ‘Zo Gemeld’ om snel en eenvoudig meldingen te doen over de openbare ruimte. De gemeente introduceert de app met twee interactieve evenementen, waarbij inwoners zelf kunnen ervaren hoe het meldproces werkt, van melding tot oplossing. Woensdag 5 november van 12.30 tot 13.30 uur op het Raadhuisplein in Mijdrecht. Woensdag 12 november van 14.00 tot 15.00 uur op de hoek van Het Markvelt/Hoogstraat in Abcoude.

Tijdens deze zogeheten meldingen plein-dagen worden op voornoemde locaties herkenbare situaties gecreëerd, zoals een losse stoeptegel of zwerfafval. Bezoekers kunnen ter plekke de app downloaden en een melding maken. Vervolgens komt de buitendienst direct in actie om de situatie op te lossen. Een real-time demonstratie die laat zien hoe efficiënt en transparant het systeem werkt.

Account niet nodig

De app ‘Zo Gemeld’ is onderdeel van het platform Signalen, dat al in meerdere gemeenten wordt gebruikt. Meldingen kunnen gaan over uiteenlopende zaken zoals kapotte straatverlichting, overlast, gevonden voorwerpen of een vies speeltoestel. Een account is niet nodig; gebruikers kunnen direct aan de slag. Wie een e-mailadres achterlaat, ontvangt updates over de afhandeling van de melding.

Voor de afhandeling gebruikt de gemeente de app ‘Zo Hersteld’, waarmee de buitendienst meldingen overzichtelijk kan beheren en afhandelen. De app biedt ook de mogelijkheid om een foto van de herstelde situatie toe te voegen, wat zorgt voor extra transparantie richting de melder.

Meldingen kunnen gaan over uiteenlopende zaken. Foto: aangeleverd.