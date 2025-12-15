Laatste training 2025 KDO G1 en G2 gezamenlijk met KDO-selectie

De Kwakel – Maandag 8 december was de slottraining van 2025 voor KDO G1 en G2. G-voetballers zijn spelers met een verstandelijke of lichamelijke beperking die niet in reguliere teams passen, maar wel kunnen voetballen op hun eigen niveau, vaak zonder leeftijdsgrens, binnen de gehandicaptenvoetbal categorie van de KNVB.

Acht groepen

Deze laatste training werd gezamenlijk met bijna de complete selectie en staf van KDO1 en 2 afgewerkt. Mark Wietsma had van de 24 selectiespelers acht groepen gemaakt. De groepen werden aangevuld met een speler uit de G1 en 1 of 2 spelers uit de G2. Helaas was een aantal G-voetballers afwezig door blessures en werk, maar er waren er toch negentien aanwezig. Alle groepen speelden op een klein veld met kleine doeltjes één keer tegen elkaar. De spelregels werden nog even duidelijk vermeld en iedereen kon aan de gang.

High fives

Mark hield tekens de stand per wedstrijd bij dus aan het eind van de avond kon hij vertellen welke groep het beste had gepresteerd. Hij vertelt: ‘Samen hadden de spelers de grootste lol en wij als G-voetbalcoaches vroegen ons af of we een aantal spelers wel op de juiste plaats in het wedstrijdteam elke keer hadden opgesteld. Er werd veelvuldig gescoord door spelers die we dat anders nooit zoveel zien scoren. De G-voetballers stegen boven hun niveau uit. De high fives waren dan ook op alle speelvelden te zien.”

Natuurlijk staan de G-voetballers wel eens te kijken bij een wedstrijd van KDO 1. Dat komt ook, omdat ze nu vaak net na elkaar spelen bij een thuiswedstrijd. De integratie van de G-voetballers binnen de vereniging is duidelijk zichtbaar. Deze actie is voor herhaling vatbaar.

De hele groep op de foto. Foto: aangeleverd.